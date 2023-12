Moosmayer qualifiziert sich für Continental Cup

Philipp Moosmayer, der seit eineinhalb Jahren an der University of Fairbanks in Alaska studiert und dank eines Stipendiums im dortigen Langlaufteam trainiert, hält sich momentan in Deutschland auf, um an einigen Qualifikationsrennen des Deutschen Skiverbandes teilzunehmen.

Dank einer überragenden Leistung im Freistilsprint über 1,3 Kilometer lief der für die TSG SLZ Leutkirch startende Moosmayer im Prolog der Männerkonkurrenz auf Platz sechs.

Im Viertelfinale fehlten Philipp Moosmayer dann nur 0,8 Sekunden zum Halbfinaleinzug. Dennoch sicherte er sich mit diesem Ergebnis Platz eins in der U20-Wertung und damit die direkte Qualifikation für den Continental Cup, der am 21. und 22. Dezember in St. Ulrich am Pillersee stattfindet. Im Rennen über zehn Kilomter in der klassischen Technik erlief er sich mit Rang vier eine weitere gute Platzierung.

Abhängig vom Abschneiden im Continental Cup, dessen Rennen als Qualifikation für die Jugend-Weltmeisterschaft gelten, wird der Leutkircher früher oder später wieder zurück nach Amerika fliegen. Dort warten auf ihn und seine Teamkameraden wichtige Universitätsrennen und nationale Meisterschaften.