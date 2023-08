Mohrenbrücke: Andauernde Regenfälle führen zu Baustopp

Die Wettersituation der vergangenen Tage erzwingt einen Baustopp bei den Bauarbeiten zur neuen Mohrenbrücke sowie Sicherungsarbeiten im Bereich der Eschach, wie das Regierungspräsidium Tübingen (RP) berichtet. Durch die ungeplanten Arbeiten und den vorübergehenden Baustopp sind laut RP ein Zeitverzug sowie Kostensteigerungen für die Baumaßnahme zu erwarten.

Arbeiten eingestellt

Seit Mai lässt das RP die Brücke über die Eschach entlang der L308 in Leutkirch erneuern. Aufgrund der aktuellen Abflusssituation der Eschach infolge der jüngsten Regenfälle wurde in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Gewässer und der unteren Wasserbehörde entschieden, die Arbeiten einzustellen und Sicherungsarbeiten im Baustellenbereich vorzunehmen.

Deshalb wurden die Baubehelfe im Bereich der Eschach zurückgebaut und die verlegten Stahlrohre aus dem Flussbett entfernt. Außerdem wurden die Böschungen gesichert. Es handelt sich dabei um Vorsichtsmaßnahmen, um den derzeitigen erhöhten Abfluss der Eschach zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung.

Garant für den Hochwasserschutz

Der zuletzt auftretende erhöhte Abfluss der Eschach konnte vorerst im Rückhaltebecken Urlau zurückgehalten werden. Das Becken, das vom Landesbetrieb Gewässer beim RP betrieben wird, stellt einen wesentlichen Garanten für den Hochwasserschutz Leutkirchs dar.

Die ergiebigen Niederschläge im Allgäu am Wochenende führten dazu, dass es zu einem erhöhten Abfluss in der Eschach kam und das Hochwasserrückhaltebecken seit Samstag langsam mit Wasser gefüllt wurde. Bis Dienstagvormittag wurde das Becken so betrieben, dass der Abfluss in der Eschach, zum Schutz der Baustelle Mohrenbrücke, deutlich verringert wurde.

Zu etwa 80 Prozent gefüllt

Ab Dienstagvormittag war das Becken dann zu etwa 80 Prozent gefüllt, sodass die baustellenbedingte Entlastung eingestellt wurde und der Abfluss in der Eschach auf das Normalniveau erhöht wurde. So konnte das Volumen des Hochwasserrückhaltebeckens Urlau optimal ausgenutzt werden, um sowohl den Hochwasserschutz Leutkirchs zu gewährleisten als auch einen Einstau des Taufach–Fetzach–Moos zu vermeiden, heißt es vom RP.

Durch die rechtzeitig ausgeführten Rückbau– und Sicherungsmaßnahmen können die Wassermassen laut RP ohne Hindernis an der Baustelle ablaufen

Bald erneut einsatzbereit

Bei gleichbleibender Witterung geht der Landesbetrieb Gewässer demnach davon aus, dass das Hochwasserrückhaltebecken Anfang nächster Woche wieder vollständig entleert und erneut einsatzbereit sein wird.

Wie groß die Verzögerung durch die ungeplanten Arbeiten und den vorübergehenden Baustopp ausfallen wird, könne man „aktuell keine belastbare Aussage treffen“, erklärte eine RP–Sprecherin auf SZ–Nachfrage. Dazu müsse man sich in den nächsten Tagen erst einen Überblick über die Lage verschaffen. Eine Woche werde die Baustelle aber wohl mindestens ruhen.