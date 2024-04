Mitgliederversammlung beim VHS-Trägerverein

Zur Hauptversammlung mit Vorstandswahlen sind alle Mitglieder des Trägervereins der VHS eingeladen am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr im Bocksaal. Der Rechenschaftsbericht der VHS-Leitung, der Kassenbericht und die Berichte der Außenstellen Aitrach und Aichstetten stehen auf der Tagesordnung.

Außerdem steht die Wahl der zugewählten Mitglieder im Vorstand des Trägervereins an. OB Hans-Jörg Henle und Fachbereichsleiterin Margot Maier vertreten im Vorstand die Stadtverwaltung, der VHS-Leiter ist qua Amt Mitglied im Vorstandsgremium des Trägervereins. Vorsitzender Joachim Rogosch, Stellvertreterin Rita Winter und Beisitzerin Ursula Horn stellen sich der Wiederwahl. Allen Mitgliedern des Trägervereins steht es offen, für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Anträge zur Tagesordnung können noch bis Freitag, 5. April, bei der VHS-Geschäftsstelle in der Marktstraße 32 in Leutkirch schriftlich oder per Mail an [email protected] eingereicht werden.