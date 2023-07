Mit Rauschbrille und im Fahrsimulator

Im Rahmen der zurückliegenden landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit hat das Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag, 20. Juli, mit den örtlichen Partnern, Verkehrswacht Württembergisches Allgäu und Landratsamt Ravensburg, eine gemeinsame Veranstaltung zur Verkehrsunfallprävention an der beruflichen Schule in Leutkirch veranstaltet.

Nach Grußworten des Schulleiters, Heinz Brünz, und des Leiters des Referats Prävention, Holger Beutel, präsentierte Thomas Maile vom Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) die häufigsten Unfallursachen junger Verkehrsteilnehmer bei schweren Unfällen. Im Anschluss nahmen die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Workshops teil mit dem Ziel, dieser Risikogruppe der jungen Fahrerinnen und Fahrer wichtige Verhaltenshinweise zur Vermeidung von Unfällen zu vermitteln.

In einer Arbeitsgruppe konnten die Schüler praktische Fallbeispiele zum diesjährigen Schwerpunktthema der Verkehrsunfallprävention, „Rücksichtnahme im Straßenverkehr“, selbst erarbeiten und diskutieren. Praktisch ging es beim Überschlagssimulator zu, der eindrucksvoll vermittelte, wie der Gurt Menschen in einem überschlagenen Fahrzeug auch in dieser Situation im Sitz hält. Aber auch, wie schwierig eine „Selbstbefreiung“ nach einem Unfall werden kann.

Zu hohes Tempo als Hauptunfallursache und die daraus resultierenden Präventionsmaßnahmen wurden im Workshop „Geschwindigkeit“ anschaulich dargestellt. Florian Detzel und Rudi Wagner vom Landratsamt Ravensburg erklärten anhand eines mobilen Messgerätes das Prozedere bei Geschwindigkeitsmessungen.

Der BADS beteiligte sich mit einem Fahrsimulator, bei welchem Alkohol– und Drogenfahrten simuliert werden konnten, sowie mit einem Rauschbrillenparcours, welcher mittels sogenannten Blazepods die Simulation zwar auf spaßige Weise, dennoch mit sehr ernstem Hintergrund eindrucksvoll verdeutlichte. Die Verkehrswacht Württembergisches Allgäu hatte auf dem Schulgelände einen LKW platziert, der zur Demonstration des toten Winkels diente.