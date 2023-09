Mit Hilfsgütern und Clowns an die Ränder Europas

Im Rahmen der Leutkircher Interkulturellen Woche sind auf Einladung des Helferkreises Asyl, in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadt, am Samstag, 23. September, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) die beiden Reisefotografen Bruno Maul und Pascal Violo in der Kunstschule Sauterleute, Bachstraße 6, Leutkirch, zu Gast.

Die Beiden geben in der außergewöhnlichen Live–Reportage „Karawane der Menschlichkeit“ erstmals Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit als Helfer in unterschiedlichen Flüchtlingscamps an den Rändern Europas. Die beiden Berufsfotografen erzählen über berührende Erfahrungen und bewegende Begegnungen mit Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und nun oftmals am Rande ihrer Existenz stehen. Sie berichten aber auch über die Schwierigkeiten, die sie während ihrer „Arbeit für den guten Zweck“ überwinden mussten: Von der Bürokratie über emotionale Achterbahnfahrten bis zur Machtlosigkeit gegenüber den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Doch es ist der Glaube an eine bessere Welt, der die beiden Männer und ihr Team dazu bewegt weiterzumachen, dabei stets die Menschlichkeit und den Menschen selbst im Fokus.

Mit wahrheitsgetreuen Fotos haben die beiden Helfer einerseits das Leben und die Herausforderungen geflüchteter Menschen dokumentiert. Andrerseits sind es die Geschichten zu den Bildern und Videos, die den Zuschauer tiefe Einblicke in die aktuelle Lebenssituation dieser Menschen geben. Mit der Live–Reportage „Karawane der Menschlichkeit“ begibt man sich auf einen bewegenden Grenzgang an die Ränder Europas zu den fast vergessenen Menschen in den Flüchtlingscamps.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Vortrag ist eine Benefiz–Veranstaltung, der Erlös kommt zur Gänze den Projekten zu Gute.