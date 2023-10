Beim Einzelhandel in der Leutkircher Innenstadt steht Ende Oktober die nächste große Veränderung an. Nach rund 40 Jahren als Inhaber gibt Michael Brenner seine Metzgerei an der Marktstraße ab. Die gute Nachricht: Mit der Metzgerei Kleiber aus Memmingen ist bereits ein Nachfolger gefunden worden.

In einem Statement auf der Webseite des Leutkircher Traditionsunternehmens schreibt Michael Brenner, er habe sich dazu entschlossen, „das Wohl des Betriebes in jüngere Hände zu legen“. Dass die Metzgerei Kleiber übernimmt, ist seiner Einschätzung nach „ein Glücksfall“. Sei die Firma doch ein solider mittelständischer Betrieb, der selber schlachtet und sich dem traditionellen Handwerk verpflichtet habe.

Mitarbeiter werden übernommen

Weil vielerorts Metzgereien schließen, ohne einen Nachfolger zu finden, freut sich Brenner, dass die Existenz des seit 145 Jahren bestehenden Familienbetriebs gesichert sei. „Mir fällt es trotzdem schwer, Abschied zu nehmen. War das Geschäft doch mein ganzer Lebensinhalt“, formuliert Brenner. Alles andere habe sich hinten anstellen müssen. „Das hat mich geprägt.“ Seinem Nachfolger wünscht er „viel Glück und Erfolg und dass die Kunden ihm das gleiche Vertrauen schenken, wie ich es erfahren durfte“.

Alle Beteiligten seien nun bemüht, zum 1. November einen fließenden und guten Übergang zu schaffen. Wie Geschäftsführer Michael Kleiber auf SZ-Anfrage erklärt, haben sämtliche Mitarbeiter der Metzgerei Brenner ein Angebot zur Übernahme erhalten, das der Großteil bereits angenommen habe.

Auf Fundament aufbauen

Die neue Filiale an der Leutkircher Marktstraße kann nach Angaben von Kleiber auf einem „guten Fundament“ aufgebaut werden. Er lobt in diesem Zusammenhang die „gute Qualität“ und die bestehende Organisation in der Metzgerei Brenner.

Für den Standort spreche zudem, dass Leutkirch eine „schöne Stadt mit einer gesunden Struktur“ und einem guten „Erreichbarkeitsradius“ sei. Derzeit betreibt das Memminger Unternehmen neun Filialen in der Region.