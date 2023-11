Mia Weilhammer ist mit Platz drei sehr glücklich

Der Plava Laguna Ironman 70.3 in Poreč ist das sportliche Herbst-Highlight an der kroatischen Adria und mehr als 1500 Athleten aus 56 Nationen standen am Start. Dabei war auch Mia Weilhammer aus Leutkirch, die für die Triathlonabteilung des SV Herlazhofen startet.

In der laut Mitteilung glasklaren Adria ging es zunächst auf die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke. Mit einem sogenannten Rolling Start ‐ alle vier Sekunden wurden vier Athleten losgeschickt ‐ ging es für Mia Weilhammer los. Die Athleten wurden einmal um die Landzunge des Hotelkomplex geschickt. Das Schwimmen war aufgrund der Menge der Teilnehmer und des Wellengangs nicht einfach, jedoch hatte die außergewöhnliche Streckenführung auch ihre schönen Reize. Nach 34:34 Minuten verließ Weilhammer das Meer, dann ging es auf dem Rennrad 90 Kilometer lang bei starkem Wind und nassen Straßen durch Funtana und Richtung Višnjan. Dort durften die Triathleten auf einem abgesperrten Autobahnabschnitt fahren. Der leicht hügelige Kurs mit 650 Höhenmetern hat Weilhammer nach eigenen Angaben „Spaß gemacht“. Bei einer Radzeit von 2:28,53 Stunden hatte die Allgäuerin einen Schnitt von 31,6 km/h.

Der Halbmarathon führte schließlich entlang der traumhafte Kulisse der Adria über zwei Runden. Die hügelige Laufstrecke mit zwei recht knackigen Anstiegen forderte die Triathleten noch einmal richtig. Mia Weilhammer zog ihr zügiges Tempo durch und kam nach 1:49,02 Stunden ins Ziel. Die Gesamtzeit von 5:19,02 Stunden über die Mitteldistanz brachte ihr den starken dritten Platz in der Klasse Female 18‐24 ein.