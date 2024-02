„Kölsche Tön“ standen auch dieses Jahr wieder auf dem Probenplan des Musikvereins Merazhofen. Insgesamt elf Titel galt es einzuüben für den Auftritt beim großen Rosenmontagsumzug in Köln. Auf Einladung der Kölner Karnevalsgesellschaft „Uhu“ machten sich 30 Vereinsmitglieder auf den Weg, um für vier Tage in das turbulente Karnevalstreiben in der Domstadt einzutauchen. Die Teilnahme hat für die Merazhofener bereits Tradition.

„Es war ganz schön anstrengend“, betonen die beiden Vorstandsmitglieder Simon Wessle und Patrick Wiedenmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Nach der Anreise am Samstag ging es gleich zu einer „Straßensitzung“ mit Musik, Tanz und Programm, die vergleichbar sei „mit den Fasnetsbällen, wie wir sie aus der Festhalle in Leutkirch kennen.“

Viele bleiben stehen und klatschen

Um 10 Uhr am Sonntagmorgen nahmen die als „blaue Schlümpfe“ kostümierten Allgäuer Musikanten am „Veedels-Zoch“ teil, dem traditionellen Umzug im Stadtviertel Köln-Poll. Nachmittags machten sie sich auf den Weg in die Innenstadt, wo sie als Straßenmusiker ihre „Kölsche Tön“ präsentierten. „Das war ein richtig gutes Gefühl“, schwärmt Patrick Wiedenmann. „Die Stadt war voller Menschen, viele blieben bei uns stehen, hörten zu und klatschten Beifall.“

30 Musikanten des Musikvereins Merazhofen machen mit beim Rosenmontagsumzug in Köln. (Foto: Musikverein Merazhofen )

Höhepunkt war natürlich der große Rosenmontagsumzug mit Beginn um genau 10.11 Uhr. Da die Merazhofener als 50. von insgesamt 65 Gruppen eingeteilt waren, galt es, sich bis 14.30 Uhr zu gedulden, bis sie endlich starten konnten. „Aber die Zeit verging wie im Flug“, erinnert sich Simon Wessle. „In einem Café am Sammelplatz kamen wir schnell mit anderen Karnevalsteilnehmern ins Gespräch.“

Vier Stunden lang

Dann ging es los. Vier Stunden lang, bis 18.30 Uhr, nahmen die Merazhofener am Umzug teil. Nach Schätzungen, so Wessle, säumten rund „eine Million Zuschauer die Straßen.“ Dass „ganz Köln mitmacht“, die Kölner sich dem närrischen Treiben so hingeben und feiern können, fasziniert ihn. Patrick Wiedenmann haben es besonders die Kölner Lieder angetan, die sie daheim geprobt und beim Umzug zu Gehör brachten.

Ob das nun „Mer losse d`r Dom en Kölle“ ist oder „Rut sin die Ruse“ - bei diesem schönen Walzer hätten sogar die Polizisten - viele mit einer roten Rose im Knopfloch - mitgeschunkelt. Einige Feuerwehrleute schauten dem Umzug von der Drehleiter ihres Fahrzeugs aus zu. „Die Stimmung war toll, ausgelassen und friedlich“, betont Patrick Wiedenmann. „Alle machten mit, ob Jung oder Alt, die Kölner ticken da alle gleich.“

Erste Teilnahme 1982

Die Teilnahme am Kölner Karneval ist beim Musikverein Merazhofen schon lange Tradition. Zum ersten Mal fuhr eine Delegation aus dem Allgäu 1982 in die Domstadt, weitere Fahrten folgten 1988, 1994 und 2003. Zustande kam der Kontakt damals durch einen Kölner, der in Merazhofen Urlaub machte. Nach einer längeren Pause wurde die Idee durch das Kölner Ehepaar Kristin und Alexander Haller wiederbelebt.

Die beiden besitzen seit über 30 Jahren ein Ferienhaus in Merazhofen und verbringen regelmäßig Zeit im Allgäu. Einen Platz als Gruppe beim berühmten Rosenmontagsumzug in Köln zu ergattern, sei richtig schwer, betont Simon Wessle. Nur durch den Kontakt zu den Hallers, die wiederum jemanden bei der Kölner Karnevalsgesellschaft „Uhu“ kennen, hätten sie es geschafft, die dafür notwendige Einladung zu bekommen.

„Wir Merazhofener kommen wieder“

„Ich hatte keine Ahnung, wie das laufen würde“, erinnert sich Patrick Wiedenmann an seine erste Fahrt vor vier Jahren. „Erst wenn man wirklich dort ist, beim Umzug mitmacht, sieht man, wie groß das alles, wie speziell die Stimmung und die Atmosphäre ist.“ Zwei Verse aus einem Kölner Karnevalslied sind ihm besonders in Erinnerung: „Et jitt kein wood, dat sage künnt, wat ich föhl, wann ich an Kölle denk.“ Die Liebe zu ihrem Köln, die Identifikation so vieler Menschen mit ihrer Stadt und deren Traditionen - „das hat uns begeistert.“

Letzter Programmpunkt vor der Abreise am Dienstag war der Besuch des „Veedels-Zoch“ in Köln-Dellbrück - als Zuschauer. Simon Wessle zieht im Rückblick für die Fahrt eine positive Bilanz: „Die Stimmung in unserer Gruppe war super. „Alle, ob nun 18 oder 60, haben immer zusammen gefeiert und Party gemacht.“ Es werde bestimmt nicht der letzte Ausflug zu den Kölner Jecken sein, sind sich die beiden Vorstandsmitglieder einig. „Wir Merazhofener kommen wieder.“