Leutkirch

Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der sich am Donnerstag kurz vor 7 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Der 52 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Vito fuhr nch Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd auf die Autobahn in Richtung Lindau auf.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 17:30 Von: sz