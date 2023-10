Mathias Wald hält Vortrag zur Suchtprävention

Bei über 400 Schülern aus Leutkircher Schulen am Mittwochvormittag und fast 50 Zuhörern am Abend in der Festhalle: Mathias Wald aus Fulda hat wohl bei allen Teilnehmern des Suchtpräventionstages seine Spuren hinterlassen. Organisiert wurde dieser ‐ unterstützt von mehreren Sponsoren ‐ vom Leutkircher Elternkreis Suchtgefährdeter und Suchtkranker, den Beate Stör seit über 20 Jahren leitet.

Ihr Appell ist dabei insbesondere: „Suchen Sie im Zweifel Hilfe, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“ ‐ verbunden mit dem Leitspruch: „Wir sollten uns weniger bemühen, den Weg für unsere Kinder zu bereiten, als unsere Kinder für den Weg.“

„Schwerer Lebensrucksack“

In dieselbe Kerbe schlug am Abend in seinem einstündigen Vortrag Mathias Wald, der „mit einem schweren Lebensrucksack beladen als Jugendlicher selbst drogensüchtig und kriminell wurde“, dann aber „Verantwortung für sein Leben übernommen hat“ und sich ‐ seit 20 Jahren clean ‐ zum „glücklichen Redner, Persönlichkeitstrainer und Medienmacher entwickelt hat“.

Überzeugend klar und ohne den erhobenen Zeigefinger kommen daher seine Aussagen zur Suchtprävention an die Zuhörer: „Du bist der Pilot in Deinem Leben“ und „Lasst die Finger von dem Dreck“. Wichtig sei dabei die Stärkung der emotionalen und sozialen Intelligenz, die auf die guten Werte der geistigen Liebe und nicht auf Angst und Scham setzt.

Der Sinn ist unverzichtbar

Als „höchste Form des Bewusstseins“ sieht Wald die Fähigkeit, seine eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren und zum Beispiel festzustellen: „Ich möchte das nicht, ich grenze mich ab.“ Unverzichtbar sei es, einen Sinn im Leben zu finden, denn sonst würden die Drogen bestens ihren Job machen. Um dies zu verhindern, sieht der Referent folgende Hilfen: „Glaubt an Euch, zeigt eure Gefühle, bleibt echt. Macht viele praktische Erfahrungen. Einfach machen, auch mal scheitern, aber dann wieder aufstehen.“

Kompetent und mit Detailkenntnissen zeigte sich Mathias Wald auch bei der anschließenden Fragerunde: So befürwortete er die Legalisierung des Gebrauchs von Cannabis unter folgenden Bedingungen: Abgabe erst an 23-Jährige, Aufklärung und „das Herunterfahren von beigefügten Stoffen“.

Generell sei Cannabis wie andere Suchtmittel aber hochaktiv und eine Einstiegsdroge. Die Zunahme von Drogentoten in den letzten Jahren lässt Wald, der bislang schon über 200.000 Zuhörer erreicht hat, nicht verzweifeln: „Ich bin voller Energie und werde das vor großem Publikum und auch in Kleingruppen weiter machen bis meine Pumpe steht.“