Mann wird durch Unbekannte erpresst

Der sogenannten Sextortion-Masche ist laut Polizeibericht ein 45-Jähriger in der vergangenen Woche zum Opfer gefallen. Der Mann kam über soziale Netzwerke mit den unbekannten Tätern in Kontakt. Die angeblich weibliche Täterin verabredete sich mit dem Mann zu einem romantischen Treffen, forderte jedoch hierfür im Vorfeld mehrere hundert Euro in Form von Gutscheinkarten. Nachdem der Mann gutgläubig die Codes der Gutscheinkarten übermittelt hatte, folgte aber kein Treffen, sondern eine weitere Forderung sowie die damit verbundene Drohung, durch den Chat erlangte Nacktbilder des Mannes zu verbreiten. Der 45-Jährige beendete hierauf den Kontakt zu der vermeintlichen Frau und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Erpressung und warnen eindringlich davor, intime Bilder an Fremde zu übersenden. Sollten Sie dennoch Opfer dieser Erpressungs-Masche geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.