Mann wehrt sich gegen Festnahme

Mit aller Kraft hat sich ein 35–jähriger Mann am Dienstag kurz vor 14 Uhr gegen seine Festnahme im Amtsgericht gewehrt. Das teilt die Polizei mit. Nach einer Gerichtsverhandlung in anderer Sache sollten Polizeibeamte den 35–Jährigen wegen eines bestehenden Haftbefehls festnehmen. Da der Mann sich sofort gegen den Zugriff zu wehren begann, rückten mehrere Polizeistreifen an, um ihn unter Kontrolle zu bringen.

Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Im Anschluss brachten die Polizisten den 35–Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.