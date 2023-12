Mann greift Polizeibeamten an

Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt ist am Donnerstag ein Polizist verletzt worden. Die Beamten waren laut Polizeibericht alarmiert worden, weil ein 41-Jähriger gegen 16 Uhr seine Frau geschlagen hatte. Die Gleichaltrige konnte nach dem Angriff aus der gemeinsamen Wohnung flüchten und sich in Sicherheit bringen. Dem deutlich alkoholisierten 41-Jährigen erteilten die Polizisten einen Wohnungsverweis. Wenig später kehrte der Mann jedoch zur Wohnung zurück, die Beamten rückten abermals an und nahmen den 41-Jährigen in Gewahrsam. Gegen den Griff der Polizisten wehrte sich der Mann und riss einen Beamten zweimal zu Boden. Der 41-Jährige musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte rechnen. Zudem kommt auf ihn eine Rechnung wegen der unfreiwilligen Übernachtung zu.