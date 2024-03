In diesem Frühling ruft die Stadt Leutkirch zu einem Malwettbewerb für Kinder auf, um die Kuh Lotte auf der Suche nach der schönsten Blumenwiese zu begleiten. Alle kleinen Künstlerinnen und Künstler sind dazu eingeladen, ihre bunten Interpretationen zur „schönsten Blumenwiese“ bei der Touristinfo einzureichen.

Die Kinder werden ermutigt, ihre Vorstellung von einer lebendigen und farbenfrohen Blumenwiese auf Papier zu bringen. Ob mit Buntstiften, Wasserfarben oder anderen kreativen Mitteln - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die eingesandten Kunstwerke werden dann in den Schaufenstern der Touristinfo zu bewundern sein und zusätzlich auf den städtischen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram präsentiert. Die fünf originellsten Einsendungen werden mit Überraschungen belohnt.

Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, können die gemalten Bilder einfach per Post an die Touristinfo (Marktstraße 32, 88299 Leutkirch im Allgäu) geschickt oder persönlich in den Briefkasten der Touristinfo eingeworfen werden.

Einsendeschluss ist der 5. April. Damit die Kunstwerke berücksichtigt werden können, sollten folgende Angaben auf der Rückseite des Bildes vermerkt sein: Name, Alter und Adresse, Zustimmung der Eltern zum Aushang und zur Veröffentlichung auf allen Medien sowie Zustimmung zur Gewinnbenachrichtigung. Es genügt jeweils ein kurzer Satz mit der Unterschrift der Eltern für die Zustimmungen.