Maggie Mackenthun und Kozmic Blue im Bocksaal

Als Maggie Mackenthun auf der Bühne erscheint, geht es sofort los. Mit deftiger Frauenpower, nah dran an ihrem Idol Janis Joplin. Dieser Star der 60er ist Thema des Abends, zu dem der Leutkircher Kleinkunstverein „Larifari“ am Freitag in den Bocksaal eingeladen hat.

Bilder von ekstatischen Auftritten Janis Joplins

Mackenthun ist die Frontfrau des Dreigespanns „Kozmic Blue“. Mitstreiter sind ihr Ehemann Gerhard Sagemüller (Gitarre plus Drumset) und Dietmar Berteld (Bassgitarre). „Turtle Blues“ ist ihre erste Nummer, und sogleich stellen sich Bilder von ekstatischen Auftritten Janis Joplins ein. Nicht nur, wie auch Maggie Mackenthun mit den Händen ähnlich beschwörend fuchtelt, den Rhythmus schier in Trance geratend mitstampft, beim Singen in den höchsten Tönen jault und krächzt, dass man sich unwillkürlich an den Kehlkopf fasst.

Das Programm und die Songs hätten ein wenig Moderation durchaus vertragen. Vermutlich sind den Wenigsten die Titel etlicher Songs geläufig und gar die Texte, zumeist im US-Slang gesungen, wie in „Black eyed Blues“, „Sugaree“, „That's what I want“ oder „I keep trying“ gegenwärtig. Am ehesten noch das Hilferufen im Spiritual „Motherless Child“. Die Blues-Stimmung strotzt vor Melancholie, Schwermut, Verzweiflung.

Publikum tanz mit

Auch wenn die Hippie-Ära mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, so scheinen sich doch etliche im Publikum zu erinnern, und als die ersten sich zaghaft erheben, trauen sich weitere. Was für ein Bild, die durchaus älteren Semester immer mehr sich tänzerisch bewegen zu sehen, befreiend nah an der Aussage des letzten Programmpunkts, der von Otis Redding stammt: „I can't turn you loose now“: „If I do, I'm gonna lose my life. Honey, I'm in love with only you. I'm gonna give ya everything you wanna.“ Musik und Blues gegen allerlei Weltschmerz kam sehr gut an, gerade auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten.