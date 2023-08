Alleine im Segelboot über den Atlantik — dieses Abenteuer hat Lutz Kohne in diesem Sommer gewagt. Auf seiner neuen „Ems“ hat der ehemalige Reichenhofener dabei in 30 Tagen rund 4000 Meilen auf hoher See zurückgelegt.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ schildert der 27-Jährige beeindruckende, aber auch fordernde Erlebnisse während dieser Zeit. Das große Ziel bleibt aber die Teilnahme am Golden Globe Race 2026.

Mittlerweile hat sich Lutz Kohne in seinem Heimathafen in Les Sables d’Olonne (Westfrankreich) — er lebt dort dauerhaft auf seinem Boot — wieder gut eingelebt.

Worauf er sich nach seiner Ankunft am meisten gefreut hat? Darüber muss der leidenschaftliche Skipper nicht lange nachdenken: Salat. Denn frische Speisen hat es während der Fahrt über den Atlantik kaum gegeben.

Gefriergetrocknetes und Konserven standen in diesen Tagen vornehmlich auf dem Speiseplan. Dazu zählte auch Rehgulasch einer Leutkircher Metzgerei, das ihm seine Mutter aus Reichenhofen regelmäßig zukommen lässt.

Auf hoher See hat Lutz Kohne mit hohen Wellen zu kämpfen (Foto: Lutz Kohne )

Herausfordernde Stürme

Auch andere Dinge unterscheiden das Leben auf dem Meer von dem an Land. Da wären zum Beispiel die Wellen. Bis zu vier Meter hoch seien sie während der Fahrt manchmal gewesen. „So hoch und einschüchternd wie schön und roh“, schreibt der ehemalige Schüler des Hans–Multscher–Gymnasiums in einem kurzen Bericht seiner Reise.

Vor allem in der ersten Woche nach Abfahrt hatte der 27–Jährige mit herausfordernden Stürmen zu kämpfen. „Ich war froh, dass ich meine Rettungsweste hatte, fühlte mich aber immer relativ sicher“, erzählt er.

Besonders ist auch die Einsamkeit, die alleine auf dem Meer herrscht. „Ich lernte mich selber besser kennen“, meint Kohne. Er habe frisches Brot gebacken, wie ein Murmeltier geschlafen, viel geweint und gelacht und sich im Einklang mit der Natur gefühlt.

Ich schaute mir manchmal stundenlang die Einigkeit zwischen Wind, Wellen, Segeln und Windfahne an, die Harmonie, die mich nur mit der Kraft des Windes und etwas Ingenieurskunst ohne auch nur einen Finger krumm zu machen nach Hause trug, schreibt der Segler.

Die Einsamkeit habe Kohne positiv erlebt: „Ich war komplett in meinem eigenen Rhythmus.“

Pannen und Frustration

Die eigentliche Überfahrt von den USA nach Südfrankreich — mit einem kurzen Zwischenstopp in den Azoren — verlief reibungslos. Allerdings waren die zwei Monate der Vorbereitung in Amerika von Pannen und Frustration gezeichnet.

Ein Beispiel: Der Fahrer eines Schwertransporters sollte das Segelboot, das Kohne in den USA ganz frisch gekauft hatte, ans Meer bringen. Um die „Ems“ abzuholen, hätte der Truck ein Stück über eine aufgeweichte Wiese fahren müssen, die in der Nacht zuvor sehr viel Regenwasser gesehen hatte. Der Fahrer weigerte sich und machte den Abflug. „Letztlich habe ich über sieben Ecken jemanden gefunden, der das Boot dann doch noch transportiert hat“, schildert Kohne.

„Ich bin jetzt schon pleite“

„Das Beste an der Story? Das große Abenteuer hat gerade erst begonnen!“ schreibt der Skipper in seinem Bericht. Denn 2026 will er mit seinem neuen Segelboot am Golden Globe Race mitmachen, bei dem die Teilnehmer alleine und ohne Zwischenaufenthalt einmal um die Erde segeln. Bei der vergangenen Auflage war Kohne bereits als stellvertretender Wettfahrleiter im Organisationsteam im Einsatz.

Die Kehrseite der Geschichte: „Ich bin jetzt schon pleite.“ Sein ganzes Vermögen hat der 27–Jährige in seine „Ems“ und die Qualifikation für das Globe Race investiert. Allerdings sei das Boot noch nicht vollständig bezahlt. Bis Ende des Jahres hat er noch Zeit, das fehlende Geld aufzutreiben, weshalb Kohne intensiv auf der Suche nach Partnern und Sponsoren ist, die „das ganz große Projekt mit mir umsetzen möchten“.

Zur Person

Lutz Kohne wurde 1996 im Emsland (Niedersachsen) geboren. Im Alter von neun Jahren zog er mit seiner Mutter und seiner Schwester zu seinem Stiefvater nach Reichenhofen. Kohne besuchte bis zur neunten Klasse das Hans–Multscher–Gymnasium und wechselte dann auf das Technische Gymnasium (Geschwister–Scholl–Schule), wo er auch Abitur machte. Im Anschluss leistete er ein Freiwilliges Soziales Jahr in Boston. Seine Familie in Reichenhofen besucht Kohne mindestens einmal pro Jahr. Auch zu einzelnen Schulfreunden hat er noch Kontakt.

Weitere Informationen und Kontaktdaten sind unter www.lutzkohnesailing.com zu finden.