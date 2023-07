Loipenbetreuer planen jetzt schon den nächsten Winter

Bei sommerlichen Temperaturen haben sich die Loipenbetreuer der Stadt Leutkirch und die Touristinfo zur Planung der kommenden Loipensaison getroffen. Die Touristinfo gab einen Rückblick auf den vergangenen Winter, in dem trotz mangelndem Schnee Projekte in der Loipenbetreuung umgesetzt wurden.

Rund um Leutkirch kann man klassisch Langlaufen oder Skaten, bei Flutlicht oder im Sonnenschein fahren. Ein schneesicheres Zentrum findet der Langläufer in Winterstetten und eine Flutlichtloipe auf der Wilhelmshöhe. Dem Langläufer stehen 145 Kilometer gespurte Loipen in Leutkirch, Winterstetten, Herlazhofen und Urlau, Friesenhofen, Wuchzenhofen, Hofs und Ausnang sowie in Engerazhofen zur Verfügung. Möglich ist dies nur aufgrund des ehrenamtlichen Engagements vieler Loipenbetreuer in Stadt und Land.