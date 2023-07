Betrunkener Lkw–Fahrer mit auf A 96 gestoppt

Deutlich einen über den Durst getrunken hatte offenbar der Fahrer eines Lkw, den die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der A 96 bei Aichstetten aus dem Verkehr zog. Der Lkw des 28–jährigen war laut Bericht von mehreren Anrufern über Notruf gemeldet worden, nachdem er in Schlangenlinien in Richtung Memmingen unterwegs war.

Während seiner Fahrt von Kißlegg nach Leutkirch soll er dabei mehrere andere Fahrzeuglenker gefährdet haben. Mehrere mussten dem Lkw ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei stoppte den Fahrer schließlich und kontrollierte ihn an der Anschlussstelle Aichstetten.

2,5 Promille Alkohol im Blut

Bei einem Atemalkoholtest brachte der 28–Jährige es auf über unrühmliche 2,5 Promille und war somit absolut fahruntauglich. Die Polizisten untersagten dem Lkw–Fahrer daraufhin umgehend die Weiterfahrt. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen vierstelligen Bargeldbetrag zur Sicherung des Strafverfahrens zahlen, da es sich bei dem Fahrer um einen Ausländer handelt.

Die Polizei bittet im Nachgang etwaige Fahrer, die durch den betrunkenen Lkw–Fahrer am Sonntag gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07563/90990 zu melden.