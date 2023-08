Lkw fährt Verkehrszeichen um und flüchtet

Im Bereich der Baustelle der Mohrenbrücke in der Wangener Straße hat sich am Montag gegen 10.30 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines Autotransporters verirrt. Dast eilt die Polizei mit.Trotz entsprechender Beschilderung fuhr dieser vom Kreisverkehr in Richtung Mohrenbrücke. Als er seinen Fehler bemerkte, rangierte der Unbekannte und setzte zurück, um rückwärts in den Kreisel einzufahren. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und knickte ein Verkehrszeichen um. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Lkw–Fahrer in unbekannte Richtung weg.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Lkw trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Da sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen im Bereich der Unfallstelle befunden haben sollen, bittet das Polizeirevier Leutkirch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.