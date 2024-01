In seinem Namen hat der Lions-Club Leutkirch zwar nur die Große Kreisstadt stehen. Doch unterstützt er auch in Bad Wurzach und Isny soziale Projekte mit viel Geld.

Vor allem in den Schulen der Region sind die Lions aktiv, wie ihr Präsident Uwe Heizmann in einem Pressegespräch in Bad Wurzach erläuterte. Da geht es zum einen um eine intensive Sprachförderung ab dem Kita-Alter. Diese ist den Lions 11.700 Euro jährlich wert.

Aktiv an Schulen

Unter dem Stichwort „Lebenshilfe“ geht es bei den ab Zehnjährigen im Projekt „Klasse 2000 - Gesundheitsförderer“ zusammen mit der AOK. Speziell geschulte Fachleute bringen den Kindern und Jugendlichen Themen wie „Gesund essen und trinken“, „Sich selbst mögen und Freude haben“, „Probleme und Konflikte lösen“ sowie „Nein sagen können“ (zum Beispiel zu Drogen aller Art) näher. Allein zehn Klassen in der Kommune Bad Wurzach sind in diesem Programm.

Neben solchen regelmäßigen Spenden unterstützen wir aber auch spontan. Uwe Heizmann

Als jüngste Beispiele führt er die Fluthilfe fürs Ahrtal und die Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei an.

Mehr Spenden als geplant

16.000 Euro seien darüber hinaus jüngst als überplanmäßige Ausschüttung in einer dafür extra anberaumten außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen worden, so der Präsident.Wohin dieses Geld geht, erläuterte Waldemar Westermayer als Vorsitzender des Lions-Fördervereins, der als gemeinnütziger Verein für die Finanzen zuständig ist.

5000 Euro erhält nach seinen Worten die neue Bürgerstiftung Bad Wurzach, 2500 Euro die SZ-Nothilfe, je 2000 Euro das DRK Leutkirch für ein Notstromaggregat und die St.-Anna-Stiftung Leutkirch. „Kleinere Beträge gingen oder gehen zum Beispiel an die Kunstschule Sauterleute, den Kinderschutzbund Isny und an einen Kindergarten für eine Eismaschine.“

Gegen Drogenmissbrauch

Mitfinanziert hat der Lions-Club Leutkirch zudem eine Präventionsveranstaltung des Elternkreises Suchtgefährdeter und Suchtkranker, der 700 Schüler erreichte, sowie ein ebenso sehr gut besuchter Informationstag für Senioren über den Enkeltrick. Gespendet wurde zudem für neue Tischtennisplatten am Schulzentrum in Bad Wurzach sowie, jährlich, für Sommerfest und Adventsfeier am Isnyer Stephanuswerk und eine russische Weihnachtsfeier in Leutkirch.

Das Geld für all diese Unterstützung generiert der Lions-Club vor allem aus zwei Aktionen, wie Robert Stützle ausführte. Da ist zum einen der jährliche Adventskalender, für den viele Geschäftsleute der Region Preise stiften. „Nach anfänglichen Problemen wurde er auch dieses Jahr wieder sehr gut verkauft“, so Stützle erfreut. Den frühen Verkaufsschluss begründet er mit der aufwendigen Vorbereitung der notariellen Ziehung der Gewinnnummern.

Flohmarkt im Herbst

Der zweite große Einnahmeposten der Lions ist der große Flohmarkt. Mit großem zeitlichen Aufwand der Mitglieder und ihrer Familien wird er jährlich im Leutkircher Hasenheim auf die Beine gestellt. „In diesem Jahr wird er statt im zeitigen Sommer erst im Herbst, genau am 14. und 15. September, stattfinden. Grund sind die dann hoffentlich angenehmeren Temperaturen“, sagt Stützle.

Die Arbeit des Lions-Clubs wird also fast ausschließlich von Menschen aus der Region finanziert.

Daher ist es uns Verpflichtung, das Geld auch wieder zum Großteil für lokale Projekte in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach auszugeben. Uwe Heizmann

Grundlage ihres Handelns sei dabei der ethische Grundsatz, den die Lions in ihrer Satzung festgehalten haben, erläutert Manfred Schraag: Förderung eines guten Staatswesens und guten Bürgersinns.

92-jähriges Gründungsmitglied

34 Mitglieder zählt der Lions-Club, der weltweit tätig ist, in Leutkirch. Jedes Mitglied darf die Neuaufnahme einer Person vorschlagen, kann sie aber auch durch sein Veto verhindern, sagt Uwe Heizmann. Dabei nimmt der Leutkircher Verein sowohl Männer als auch Frauen auf. Das ist nicht in jedem Lions-Club der Fall. 1965 wurde der Leutkircher Verein gegründet. Ein Gründungsmitglied, heute 92-jährig, ist immer noch dabei und komme auch regelmäßig zu den Monatstreffen.

Zu diesen Clubabenden werden immer wieder Referenten eingeladen. Heizmann nennt Landesminister Manne Lucha ebenso auf wie den Präsidenten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, als Beispiele.

Auf Partnersuche

Internationalität und Völkerverständigung sind den Lions auch sehr wichtig. Bis vor wenigen Jahren unterhielten die Leutkircher daher eine Partnerschaft mit dem Club in Grenoble. Dieser wurde allerdings wegen Überalterung aufgelöst. Heizmann hofft, in Kürze einen neuen Partnerverein vorstellen zu können.