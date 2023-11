Lions-Adventskalender ist nur noch bis Freitag im Verkauf

Der Lions-Adventskalender ist noch bis Freitag erhältlich, teilt der Leutkircher Club mit. Er kostet sieben Euro. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken vorwiegend in der Region zugute.

Hinter jedem Adventskalender-Türchen verbergen sich viele Gewinne, die vom 1. bis 24. Dezember ausgelost werden. Jeder Gewinn hat einen Mindestwert von 50 Euro. Die jeweilige Gewinnnummer wird täglich in der der Schwäbischen Zeitung und online unter www.schwaebische.de/lions veröffentlicht.

Verkaufsstellen sind in Eisenharz: Landmarkt, Volksbank, Kreissparkasse. ‐ in Leutkirch: Shoe Town Werdich, Deko Stüble, Schwörer Optik & Hörakustik, Volksbank Hauptstelle, Kaffee- & Weinhaus Harr, Mondo Belfiore, Sporthütte, Autohaus Sirch, Frener Lohnunternehmen, Lamm 3, Osiander, Papier Wagenseil, agenturthieme, Kleintierpraxis Wetzel, Kreissparkasse, Touristinfo Altstadt, Allgäuer Genussbäcker, Rosenhaus. ‐ in Herlazhofen: Bäckerei Motz. ‐ in Urlau: Dorfladen „Heimat und Genuss“ in der Allgäuer Genussmanufaktur. ‐ in Isny: Volksbank Hauptstelle, Ott Keramik, Beilharz-Apotheke, Stephanuswerk, Kreissparkasse. ‐ in Aichstetten: Kreissparkasse. ‐ in Aitrach: Kreissparkasse. ‐ in Bad Wurzach: Schreibwaren-Spielwaren Rothenhäusler, Bad Wurzach Info, der buchladen, Kreissparkasse. ‐ in Arnach: Elmars Dorfmarkt, Gärtnerei Grad. ‐ in Haidgau: Schneiders Backstube.