Lions Adventskalender 2023 vorgestellt

Der Lions Adventskalender ist eines von vielen Projekten des Lions Clubs Leutkirch, durch das finanzielle Mittel generiert werden, die an ausgewählte Hilfsprojekte vorrangig in Leutkirch, Bad Wurzach, Isny und Umgebung gespendet werden.

Langfristige Projekte mit einem jährlichen Gesamtvolumen von über 20.000 Euro, wie beispielsweise die Sprachförderung in Leutkircher Kindergärten, die Unterstützung der SZ-Nothilfe und das Engagement für die Bewohner des Stephanuswerks in Isny, werden von weiteren, immer wieder wechselnden Maßnahmen flankiert. Dazu zählen im aktuellen Lionsjahr unter anderem die Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sowie Spenden an die Tafelläden in Bad Wurzach, Isny und Leutkirch.

Der Lions Adventskalender 2023 wird an 37 Verkaufsstellen angeboten und ist bis zum 17. November erhältlich. Ein Kalender kostet sieben Euro und es gibt eine limitierte Auflage von 3300 Stück. Insgesamt gibt es 206 Gewinne, die von 106 Sponsoren unterstützt werden. Jeder Gewinn hat einen Mindestwert von 50 Euro. Zu den Hauptpreisen gehören mehrere Berlin-Fahrten für jeweils zwei Personen, zwei Heißluftballon-Fahrten, ein Zeppelin-Flug sowie eine 1/10 OZ Krügerrand-Goldmünze. Die Schirmherrschaft für dieses Jahr wurde von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle übernommen.

Bis zum 17. November sind die durchnummerierten Kalender in vielen Geschäften der Städte Leutkirch, Bad Wurzach und Isny sowie den umliegenden Gemeinden zum Preis von sieben Euro erhältlich. Vom 1. bis 24. Dezember werden dann für jeden Tag viele Gewinne ausgelost, die sich hinter den Adventskalender-Türchen verbergen. Die Ziehung der Gewinnnummern erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges unter notarieller Aufsicht. Damit nimmt jeder Käufer eines Adventskalenders an so vielen Ziehungen teil, wie Einzelgewinne gesponsert wurden. Die Gewinne können übertragen werden. Eine Auszahlung der Sachpreise ist ausgeschlossen. Jeder Kalender kann nur einmal gewinnen. Die Gewinnnummer ist auf der Vorderseite des Adventskalenders abgebildet.

Ob und was man gewonnen hat, erfährt man ab dem 1. Dezember 2023 täglich aus der Schwäbischen Zeitung, auf www.schwäbische.de/lion sowie auf der Website des Lions Clubs Leutkirch https://leutkirch.lions.de/. Wenn man gewonnen hat, legt man den Adventskalender mit der betreffenden Gewinnnummer bis spätestens 31. Januar, beim jeweiligen Sponsor vor und erhält direkt von diesem den Gewinn.

Das Motiv des Adventskalenders wurde von einem geborene Leutkircher geschaffen: Tilmann Waldvogel, der in Freiburg ein Design-Atelier betreibt.

Der Adventskalender wird in vielen Geschäften verkauft. In Argenbühl-Eisenharz ist das der Landmarkt Eisenharz, die Volksbank Allgäu-Oberschwaben ‐ Filiale Eisenharz und die Kreissparkasse Ravensburg ‐ Geschäftsstelle Eisenharz.

In Leutkirch bieten Shoe Town Werdich, Deko Stüble, Schwörer Optik & Hörakustik, die Volksbank Allgäu-Oberschwaben ‐ Hauptstelle Leutkirch, das Kaffee- & Weinhaus Harr, Mondo Belfiore, die Sporthütte Leutkirch, das Autohaus Sirch, das Frener Lohnunternehmen, Lamm 3, Osiander, Papier Wagenseil, Agenturthieme, die Kleintierpraxis Dr. Wetzel, die Kreissparkasse Ravensburg ‐ Geschäftsstelle Leutkirch, die Touristinfo Altstadt, die Allgäuer Genussbäcker und das Rosenhaus den Adventskalender an.

In Leutkirch-Herlazhofen beteiligt sich die Bäckerei Motz und in Leutkirch-Urlau der Dorfladen „Heimat und Genuss“ in der Allgäuer Genussmanufaktur.

In Isny machen die Volksbank Allgäu-Oberschwaben ‐ Hauptstelle Isny, Ott Keramik, die Beilharz Apotheke, das Stephanuswerk Isny, die Kreissparkasse Ravensburg und die Geschäftsstelle Isny mit.

In Aichstetten bieten die Kreissparkasse Ravensburg ‐ Geschäftsstelle Aichstetten und in Aitrach die Geschäftsstelle Aitrach die Kalender an.

In Bad Wurzach geben der Schreibwaren-Spielwaren Rothenhäusler, Bad Wurzach Info, der Buchladen und die Kreissparkasse Ravensburg ‐ Geschäftsstelle Bad Wurzach die Adventskalender aus.

In Bad Wurzach-Arnach machen Elmars Dorfmarkt, die Gärtnerei Grad und in Bad Wurzach-Haidgau Schneiders Backstube mit.