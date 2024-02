Linien und Fahrpläne jetzt auf Google Maps

Ein schneller Blick auf den Routenplaner von Google Maps - und schon wird die nächste Verbindung mit Bus und Bahn zum Zielpunkt angezeigt. Das funktioniert jetzt auch in der Region rund um Leutkirch, wie der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) mitteilt. Auch das in den letzten Jahren stark ausgebaute Netz an Schnell- und Regiobuslinien zwischen Leutkirch, Isny und Bad Wurzach wird aufgeführt.

Das ist ein großer Sprung für den öffentlichen Nahverkehr in unserer Region, wird Bodo-Geschäftsführer Bernd Hasenfratz zitiert.

„Wir erreichen die Menschen mit unserem Angebot jetzt noch besser. Unsere Präsenz auf Google Maps beweist einmal mehr, warum sich konsequente Digitalisierung lohnt.“

Haltestellen mit Abfahrtszeiten

Die Kartenansicht von Google Maps zeige nun die Haltestellen im Bodo-Gebiet - also im Bodenseekreis, im Landkreis Lindau und im Landkreis Ravensburg - mit den jeweiligen Abfahrtszeiten der Busse und Züge. Und wer im Routenplaner vom Pkw-Modus auf öffentliche Verkehrsmittel umschaltet, bekommt seine Wegstrecke mit Bus und Bahn angezeigt.

„So können wir auch Menschen erreichen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr bisher nicht vertraut sind. Und dank der direkten Umschaltmöglichkeit zwischen Pkw und ÖPNV können wir zeigen, dass Bus und Bahn auf vielen Strecken eine gute - oder gar die bessere - Alternative sind“, so Hasenfratz.

Touristische Stärke der Region

Auch die touristische Stärke der Region sei ein wichtiger Grund, das Bodo-Angebot auf Google Maps zu zeigen. „Urlauber oder Tagesausflügler laden sich für einen kürzeren Aufenthalt eher seltener unsere eigene App auf das Smartphone. Google Maps hingegen bringen viele schon mit. Kurz gesagt: Wir werden damit einfacher sicht- und nutzbar“, so der Geschäftsführer. Echtzeitdaten, also Informationen zur aktuellen Pünktlichkeit, werden derzeit - wie deutschlandweit fast überall im Nahverkehr - auch für das Bodo-Verbundgebiet noch nicht in Google-Maps angezeigt.

Der Zugang zu Google Maps sei kein Leichtes gewesen, erklärt Hans-Jörg Rapp, beim Verkehrsverbund zuständig für Digitalisierung. „Google durchsucht nicht etwa unsere Internetseite nach Fahrplänen, sondern wir müssen diese aktiv zuliefern. Und die Daten, die wir liefern, müssen besonders strengen Kriterien genügen.“

Ein weiter Weg

Ein scheinbar unbedeutender Zahlendreher oder Ähnliches könne zum Beispiel bedeuten, dass man als Anbieter zunächst komplett von Google abgelehnt wird und den gesamten Prozess von vorne durchlaufen muss. „Bis man vollumfänglich dargestellt wird, ist es ein weiter Weg. Aber er lohnt sich.“

Die Hürde des großen Aufwands zeige auch, warum der öffentliche Nahverkehr in Deutschland bisher noch nicht flächendeckend auf Google Maps dargestellt werde, meint Rapp. In großstädtischen Ballungsräumen sei das zwar vielfach Standard, in ländlichen Regionen hingegen kaum. „Schön, dass wir als ländlich geprägter Verbund in dieser Hinsicht vorangehen und unsere Innovationskraft unterstreichen“, ergänzt Geschäftsführer Hasenfratz.

Netz um Leutkirch wurde verdichtet

Zuletzt wurde das Busnetz rund um Leutkirch stark ausgebaut, beziehungsweise verdichtet. Mit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember ging etwa zwischen Leutkirch und Isny die neue Schnellbuslinie S95 an den Start. Mit einer Fahrzeit von rund 20 Minuten zwischen den beiden Innenstädten könnte die neue Linie grundsätzlich auch dem Auto Konkurrenz machen.

Der Landkreis Ravensburg hat zuvor seit November 2020 zwölf neue Schnell- und Regionalbusse an den Start gebracht. Darunter stündliche Regiobusverbindungen zwischen Isny und Wangen sowie zwischen Leutkirch und Bad Wurzach. Unter anderem gibt es auch eine umsteigefreie Verbindung von Leutkirch über Bad Wurzach, Bad Waldsee nach Ravensburg.

Google Maps ist unter www.google.de/maps oder in Form einer eigenen App kostenlos nutzbar. In der Kartendarstellung lässt sich über „Ebenen“ der öffentliche Nahverkehr einblenden. Der Routenplaner zeigt Verbindungen standardmäßig mit dem Pkw an – wer die öffentlichen Verkehrsmittel sehen will, schaltet entsprechend um.