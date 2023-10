Die Lilo-Gollowitsch-Skulptur ist weitergezogen

„Wir wollen es herholen, konkret machen und damit an die Schüler bringen“, sagte Hubert Moosmayer bei der Eröffnung der Ausstellung zur Lilo-Gollowitsch-Schulpatenschaft am Donnerstag in der Leutkircher Don-Bosco-Schule.

In Zusammenarbeit mit der Schule und vielen Helfern und Sponsoren hat die Regionale Arbeitsgruppe Allgäu-Oberschwaben im Verein „Gegen Vergessen ‐ Für Demokratie“ anlässlich der zehnjährigen Patenschaft das Projekt entwickelt und in der Schulbücherei im ersten Stock aufgebaut. Bereits heute „hat sie Aufmerksamkeit über Leutkirch hinaus erzielt, denn die Schule wird wahrgenommen“, sagte Schulleiter Christoph Groß, der die Exponate als ein stimmiger Beitrag „zum Lebensbezug, zur Integration sowie für Werte und die Kultur des Miteinanders“ bezeichnete.

Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle erinnerte an die geglückte Neugestaltung des Volkstrauertages vor zehn Jahren mit der von Robert Koenig geschaffenen Lilo-Skulptur, die seitdem im Wechsel Jahr für Jahr an die Schulen weitergereicht wird. Agnieszka Brugger stellte in ihrem Grußwort zunächst einige Fragen: „Was hat es mit uns zu tun? Berührt es uns und tun wir genug?“

Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zeigte auf, dass trotz aller Konflikte und Alltagssorgen „die Demokratie ein Geschenk ist, das nicht weggeworfen werden darf“. Dazu hätten alle ihre Verantwortung zu tragen, im gegenseitigen Respekt zueinander.

Vier Schüler der Don-Bosco-Schule berichteten aus ihren Erfahrungen aus dem aktuellen Patenschaftsjahr, bevor Martin Ziegenhagen in die Ausstellung einführte. Auch durch eine Begegnung mit Hans Koschnik in Treblinka beeinflusst, betonte der jetzige wissenschaftliche Referent bei „Gegen Vergessen ‐ Für Demokratie“, dass das Projekt in Leutkirch „zu 100 Prozent die pädagogische Zielsetzung des Vereins erfüllt“. Die Ausstellung mit ihrer stets offenen Tür biete „Räume zum Ausprobieren, rege zu eigenen Gedanken an, stärke wichtige Sozialkompetenzen und damit die demokratische Resilienz“. Dennoch: „Der Mensch bleibt verführbar, aber nicht mehr so leicht.“

Die Ausstellung in der Don-Bosco-Schule ist zu den schulüblichen Zeiten bis zum Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, geöffnet.