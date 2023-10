Leutkirchs Oberbürgermeister kandidiert für dritte Amtszeit

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hat in der Gemeinderatssitzung am Montagabend angekündigt, bei der im kommenden Jahr anstehenden Wahl zum Leutkircher Stadtoberhaupt erneut zu kandidieren. 2008 war Henle zum ersten Mal zum Oberbürgermeister in Leutkirch ernannt worden. 2016 erfolgte die Wiederwahl.

„Es waren 15 sehr intensive und sehr erfolgreiche Jahre“, sagte der 59-Jährige am Montag.

Diese positive Arbeit möchte ich mit einem engagierten Team der Stadtverwaltung fortsetzen. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle

Beide Amtszeiten seien durchaus von großen Herausforderungen wie der weltweiten Finanzkrise, den Flüchtlingswellen, der Pandemie und den Folgen des Ukrainekriegs geprägt gewesen. Trotzdem beurteilt Henle die beiden Amtszeiten als „sehr erfolgreich, gleichzeitig aber auch sehr arbeitsintensiv.“

Wichtige Projekte stehen an

Durch die engagierte Unterstützung der einheimischen Betriebe und der Ansiedelung neuer Unternehmen sei es zum Beispiel gelungen, die Anzahl der Arbeitsplätze weit überdurchschnittlich zu steigern, die Gewerbesteuereinnahmen deutlich zu erhöhen und damit eine solide finanzielle Grundlage für wichtige Projekte zu schaffen.

Wichtige Projekte wie der Neubau des Gymnasiums, der neuen Leutkircher KiTa, die große Erweiterung des Nahwärmenetzes, die Neugestaltung der historischen Altstadt und das neue Feuerwehrhaus sollen seiner Einschätzung nach schnell vorankommen. Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass die gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen in den nächsten Jahren noch größer werden können.

Viele Gespräche geführt

„Gerade in solchen Zeiten ist es gut, erfahrene und bewährte Personen in Führungspositionen zu haben“, bietet er sein weiteres Engagement an. „Ich haben in den letzten Monaten viele Gespräche mit Menschen aller Altersgruppen aus Stadt und Land geführt und habe dabei sehr positive Rückmeldungen für meine bisherige Arbeit und für eine weitere Amtszeit erhalten.“