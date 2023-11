Leutkirchs Handballer feiern wichtigen Sieg

Die Handballer der TSG Leutkirch haben in der Bezirksklasse bei der SG Burlafingen/Ulm mit 30:29 (15:14) gewonnen. Für die Leutkircher war es der zweite Saisonsieg im sechsten Spiel. Die Mannschaft zeigte laut Mittteilung eine starke Abwehrleistung und führte einen ruhigen, effektiven Angriff. Ein toller Start von Leutkirch ebnete den Weg.

Trotz eines Rückschlags, als Noah Bauhofer bereits in der 33. Minute seine dritte Zeitstrafe und damit die Rote Karte kassierte, bewahrte die TSG eine positive Stimmung während des Spiels. Das Spiel gestaltete sich ausgeglichen, die Leutkircher kämpften hart um den so wichtigen Sieg gegen einen Tabellennachbarn. Am Ende erkämpfte sich Leutkirch den verdienten Erfolg und feierte seinen ersten Auswärtssieg der Saison.

Die gute Abwehr, der ruhige Angriff und die ausgeglichene Leistung der Spieler trugen zu diesem Erfolg bei. Die Mannschaft zeigte zudem eine gute kämpferische Einstellung und hatte viel Siegeswillen. „Die mannschaftliche Geschlossenheit und die Einstellung jedes Einzelnen war absolut topp. Darauf lässt sich aufbauen“, sagte Betreuer Andreas Brodbeck. Am Samstag (18 Uhr) spielt die TSG Leutkirch in der Seelhaushalle gegen die SG Ailingen/Kluftern.

TSG: Zeh, Hösch; Gantner (8), Scharnagel (3), Scheich (2), Herberg, Volz (5), Vohrer (4), Bauhofer (3/2), Janusch, Burger (1), Trieloff (1), Kurtz, Menge (3).