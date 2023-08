Sie möchte andere warnen, deswegen habe sie sich an die Zeitung gewandt, erzählt eine Leutkircherin, die kürzlich in ihrem Briefkasten ein Schreiben der 1N Telecom GmbH vorgefunden hatte. Ein Schreiben, das im ersten Moment aussieht wie das ihres Dienstleisters Telekom. Wie die Verbraucherzentralen berichten, sind bundesweit viele auf diesen Brief hereingefallen. Sie dachten, sie wechseln nur den Tarif und nicht gleich den Anbieter. Was die Betroffenen nun tun können.

Sie wolle vor allem ältere Mitbürger warnen, erklärt die Leutkircherin. Sie selbst habe beim Lesen des Briefes im ersten Moment gedacht, dass es sich dabei um ein Schreiben der Deutschen Telekom handelt, die ihr als Kundin einen neuen Tarif anbietet. Schließlich war neben der korrekten Anschrift auch ihre Festnetznummer aufgeführt. Eventuell, so ihre Vermutung, habe die Telekom ja den Auftritt ihres Kundenservices etwas verändert.

Warnhinweise im Internet

Stutzig geworden sei sie dann aber, als ihr die unterschiedliche Schreibweise auffiel sowie der Verweis auf die Portierung, also Mitnahme der Rufnummer. Bei der anschließenden Recherche im Internet sei sie dann schnell auf einen entsprechenden Bericht der Verbraucherzentralen gestoßen, die über die irreführenden Werbeaktivitäten des Anbieters informieren.

Tatsächlich stößt man online relativ schnell auf Warnhinweise. So heißt es etwa in einer Meldung der Verbraucherzentralen dazu: „Die 1N Telecom GmbH aus Düsseldorf irritiert zahlreiche Verbraucher mit Vertragsangeboten. Die Briefe sind persönlich adressiert und enthalten auch die Nummer ihres aktuellen Festnetzanschlusses. Der Anbieter wirbt für seinen DSL–Tarif. Man müsse nur im beigelegten Formular seine IBAN eintragen und unterschreiben.“

Telekom geht juristisch vor

Bürger hätten sich an die Verbraucherzentralen gewandt, weil sie den Brief für ein Schreiben der Deutschen Telekom hielten und davon ausgegangen seien, mit ihrer Unterschrift lediglich ihren bestehenden Telefontarif zu wechseln. Nun bekommen diese Willkommensschreiben der 1N Telecom. In Beratungsgesprächen bei den Verbraucherzentralen schilderten sie demnach aber, dass sie den Anbieter gar nicht wechseln wollten.

Die Telekom geht juristisch gegen die irreführende Kundenansprache der 1N Telecom GmbH vor, wie der Konzern auf seiner Homepage mitteilt. „Kunden, deren Portierungsaufträge uns vorliegen, versuchen wir zu erreichen, um zu klären, ob wirklich ein Wechsel gewünscht ist. In mehr als 75 Prozent der Fälle möchten die Kunden aber genau das nicht“, so ein Sprecher der Telekom.

Briefe seit Anfang 2022

Das Problem dabei: Zwar gilt in Deutschland eine 14–tägige Widerrufsfrist. Da die 1N Telecom die Portierungsaufträge aber erst nach Ablauf dieser Frist an die Telekom übermitteln würde, werde den Kunden die Möglichkeit eines fristgerechten Widerrufs genommen. Kunden, die dennoch nicht wechseln wollen, konfrontiert das Düsseldorfer Unternehmen demnach mit einer Schadenersatzforderung in zumeist dreistelliger Höhe. Die Telekom habe inzwischen auch diese Schreiben vor dem Landgericht Düsseldorf verbieten lassen.

Telekom wie Verbraucherzentralen beschäftigen die irreführenden Werbebriefe dieser Firma demnach schon seit Anfang 2022. Die Telekom habe bislang jedes Anschreiben im Wege einer einstweiligen Verfügung untersagen lassen.

Woher stammen die Daten?

Kunden, die über die Schadensersatzforderung berichten, legt die Telekom nahe, sich rechtlichen Rat einzuholen, um gegebenenfalls eine Anfechtung auszusprechen. Auch nach Ablauf der Widerrufsfrist bestehe demnach die Möglichkeit der Anfechtung wegen Irrtums oder arglistiger Täuschung. Darüber, welche Möglichkeiten man bei einem ungewollten Anbieterwechsel hat, informieren die Verbraucherzentralen auf ihrer Homepage.

Offen ist laut den Verbraucherzentralen, wie die 1N Telecom an die Daten für die Werbebriefe, also Anschrift und Festnetznummer, gelangt. Falls man in der Vergangenheit keine Vertragsbeziehung zu dem Anbieter hatte, ist diese Art der personalisierten Werbung per Post in der Regel unzulässig. Wie die Firma an die persönlichen Daten gekommen ist, könne man als Verbraucher erfragen. Unternehmen müssen laut Verbraucherzentralen darüber Auskunft geben und sind auch verpflichtet, die Daten zu Werbezwecken zu sperren, wenn das gewünscht wird.

Auf der Homepage der Verbraucherzentralen gibt es auch dafür entsprechende Musterbriefe. Im Rahmen des letzten Verfahrens vor dem Landgericht Düsseldorf erklärte ein Anwalt von 1N Telecom laut Medienberichten, dass die Kundendaten aus dem Telefonbuch stammen.

www.verbraucherzentralen.de