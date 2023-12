Leutkircher Wochenmarkt pausiert zwischen den Jahren

Infolge der bevorstehenden Feiertage wird der Leutkircher Wochenmarkt zwischen den Jahren pausieren. Sowohl am 25. Dezember als auch am 1. Januar wird in der Leutkircher Innenstadt kein Wochenmarkt stattfinden. Die Marktbesucher dürfen sich jedoch auf einen frischen Start ins neue Jahr freuen, wenn der Wochenmarkt am Montag, 8. Januar, von 8 bis 13Uhr wieder öffnet.

Der Leutkircher Wochenmarkt bietet eine vielfältige Auswahl an frischen und regionalen Produkten. Von Obst, Gemüse und Blumen über Fisch, Käse, Wurst und Eier bis hin zu frischen Backwaren, Honig, Tee und Gewürzen - die Marktbesucher können sich auf ein üppiges Angebot freuen. Alle Produkte stammen von Selbstproduzenten und regionalen Anbietern, die für Qualität und Frische stehen.