Leutkircher Weihnachtsmarkt wird auf gleich vier Plätzen stattfinden

Die Planungen für den Leutkircher Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren. Von Donnerstag, 30. November, bis Sonntag, 3. Dezember, kann wieder durch das heimelige Weihnachtsdorf flaniert werden.

Neu in diesem Jahr ist ‐ neben der Eislaufbahn ‐ dass der Markt sich über vier miteinander verbundene Bereiche erstrecken wird. Darunter auch ein Platz hinter der historischen Stadtmauer, wie zwei der Organisatoren, Tobias Pflug und Thomas Stupka, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichten.

Kein Gema-Schock in Leutkirch

„Gema-Schock: Den Weihnachtsmärkten in der Region droht ein Stimmungsdämpfer“ ‐ Ein neuer Tarif für Unterhaltungsmusik im Freien sorgte zuletzt für Aufregung. Mit Blick auf den großen Weihnachtsmarkt in Ulm war von einer möglichen Verzehnfachung der Gema-Kosten die Rede. Für den Weihnachtsmarkt in Leutkirch hat diese Änderung dagegen keine großen finanziellen Auswirkungen, wie Stupka erklärt, der bei der Stadtverwaltung zusammen mit Jacqueline Zenker auch für das Stadtmarketing zuständig ist.

Zum einen ist die Marktfläche in Leutkirch ungleich kleiner als etwa in Ulm, zum anderen gebe es hier abseits der Auftritte auch keine Dauerbeschallung über Lautsprecher. Was in der Vergangenheit im Übrigen immer mal wieder auch kritisiert wurde, wie Stupka berichtet. Zumindest dieses Thema dürfte sich vorerst durch die Änderung erledigt haben.

Musikalisches Rahmenprogramm

Beim musikalischen Rahmenprogramm mit Gruppen aus der Kernstadt und den Ortschaften werde sich im Wesentlichen nichts ändern, sagt der Wirtschaftsbund-Geschäftsführer Pflug. Das habe sich bewährt. Ansonsten ist es aber durchaus gewollt, dass es immer mal wieder Veränderungen gibt. Ziel dabei ist es, die Qualität des Marktes kontinuierlich zu steigern. „Damit die Leutkircher stolz auf ihren Weihnachtsmarkt sind“, so Pflug.

Bereits im letzten Jahr sei hier viel erreicht worden. Als ein Beispiel für Veränderungen, die Früchte tragen, nennt Pflug die erfolgreiche Einbeziehung des Museumsinnenhofs. Optimal in diesem Jahr sei natürlich auch, dass das geplante Highlight mit der Eisbahn klappt.

Man hat in den vergangenen Tagen schon gemerkt, dass das auch über Leutkirch hinaus ein Gesprächsthema ist, freut sich Pflug.

Eislaufbahn auf dem Marktplatz

Eine weitere Veränderung in diesem Jahr wird die Aufteilung sein, es wird vier Bereiche geben. Erster Schwerpunkt wird der Marktplatz mit der synthetischen Eislaufbahn sein. Neben einer professionellen Gastro-Hütte, die vom Blauen Affen betrieben wird, gibt es in diesem Bereich die Vereinshütte, die unter dem Motto „Allgäuer Suppenküche“ laufen soll.

Hier soll es ‐ über den Weihnachtsmarkt hinaus ‐ jeweils mindestens zwei verschieden Suppen geben. Interessierte Vereine oder andere Gruppen/Institutionen können sich bei Stupka oder Pflug melden.

Podest statt Treppe

Neu ist auch, dass die Treppe vor dem Marktplatz mit einem großen Podest überbaut wird, von dem aus beispielsweise Eltern einen Glühwein genießen und dabei ihre Kinder auf der Eisbahn im Blick behalten können. Auch dieses Podest wir bis Dreikönig stehen bleiben. Ein Hintergedanke dabei ist es auch, durch den Überbau der großflächigen Treppe eine Unfallgefahr auszuräumen.

Vom Marktplatz führt der Weg über die Marktstraße weiter zum Gotischen Haus, dem Eingang zum Innenhof des Museums. Auf diesem Weg wird es, so Pflug, wieder Essensstände geben. Dazu wird der Bereich dekorativ aufgehübscht. Generell, so Stupka, soll überall mit Licht gearbeitet werden, um alle Bereiche sichtbar zu machen. Auch die Essensstände sind über alle Bereiche verteilt, um die Leute dazu zu animieren, in Bewegung zu bleiben, über den gesamten Markt zu flanieren.

Angeleuchtete Rückansicht des Gotischen Hauses

Der zweite Schwerpunkt ist dann der Innenhof. Mit dessen erstmaliger Einbeziehung im vergangenen Jahr habe man diesen für viele Menschen zum ersten Mal sichtbar gemacht, ist Pflug überzeugt. Die Resonanz darauf sei sehr positiv gewesen. Die angeleuchtete Rückansicht des Gotischen Hauses sowie die geöffnete Druckwerkstatt sorgten dort für ein schönes Ambiente.

Im vergangenen Jahr waren die betroffenen Aussteller im Vorfeld noch skeptisch, erzählt Pflug ‐ „jetzt wollen alle wieder in Innenhof.“ Dieses Jahr wird es dort allerdings etwas weniger Hütten geben, da es im letzten Jahr teils etwas eng wurde.

Neuer Bereich hinter Stadtmauer

Vom Innenhof geht es über das geöffnete Holztor in der historischen Stadtmauer dann hinaus auf die andere Seite der Stadtmauer. Hier ist zwischenzeitlich hinter dem dort aufgestellten Spielgerät ein kleiner Platz entstanden, der ebenfalls mit Hütten bespielt werden soll. Stupka und Pflug sind zuversichtlich, dass mit der richtigen Beleuchtung hier die historische Stadtmauer entsprechend in Szene gesetzt werden kann.

Von dort geht es über das Tor am Bockturm zum Gänsbühl. Dort sollen vor allem die Hütten stehen, die im Vorjahr auf dem Marktplatz waren.