Gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern, die adventliche Atmosphäre genießen, schmuckvolle Raritäten kaufen, den vielen Musikgruppen zuhören, sich bei einer Tasse Glühwein mit Freunden unterhalten oder die Kinder auf der Eislaufbahn beobachten - das und vieles mehr ist am Wochenende in der Leutkircher Innenstadt möglich gewesen. Tausende Menschen aus Leutkirch und der Umgebung nutzten die Angebote rege. Der Schnee machte die weihnachtliche Stimmung vor allem am Samstag und Sonntag perfekt.

Zum ersten Mal erstreckte sich der Weihnachtsmarkt auf vier Bereiche, die über einen adventlichen Hüttenrundweg miteinander verbunden waren. „Das Konzept ging sehr gut auf. Wir wollten, dass die Leutkircher stolz auf ihren Weihnachtsmarkt sind. Das ist uns gelungen“, sagt Tobias Pflug, der das Event federführend organisiert hatte. Von allen Seiten habe es viel Lob und Dankbarkeit gegeben, erklärt der Innenstadtbeauftragte. Das sei „der beste und größte Lohn“ für das „sehr intensive“ lange Wochenende.

Sonntag ist „phänomenal“

Vor allem der Sonntag sei mit dem traumhaften Wetter „phänomenal“ gewesen. Über den gesamten Tag verteilt habe es einen hohen Besucherandrang gegeben. Besonders beliebt waren dabei erneut der Innenhof des Museums mit seiner besonderen, stimmungsvollen Atmosphäre sowie die neue Eislaufbahn, die laut Pflug zumindest am Sonntag „konstant fast immer voll war“. Aber auch der Samstag war gut frequentiert. Einer von vielen „Magneten“ sei zum Beispiel mittags wieder einmal der Auftritt des Musikstudios App gewesen, der viele Familien auf den Weihnachtsmarkt lockte.

Kübelweise Salz

Damit solche Besuche überhaupt möglich waren, mussten fleißige Hände vormittags zunächst sämtliche Flächen von den Schneemassen befreien. Die Eislaufbahn mit der „glatten Oberfläche“ sei da noch der geringste Aufwand gewesen, meint Pflug rückblickend. Weil sich einige Bereiche in einer Hanglage befinden, habe es zudem „kübelweise“ Salz und Kies gebraucht, um die Sicherheit für die Fußgänger zu gewährleisten.

Im vergangenen Jahr hatten manche Besucher offenbar noch Probleme damit, den Museumsinnenhof als damals „zweiten Bereich“ des Weihnachtsmarktes zu finden und als solchen wahrzunehmen. Das sei in diesem Jahr allerdings „komplett anders“ gewesen, berichtet Pflug. „Wir wollten keinen statischen Markt auf nur einer Fläche, sondern wieder bewusst viele kleine, heimelige Situationen schaffen. Das haben die Leute geschätzt.“

„Noch mehr Potenzial“

Auch in Zukunft will Pflug als Hauptverantwortlicher für die Organisation wieder auf ein solches Konzept setzen. Allerdings gebe es - trotz des Erfolgs in diesem Jahr - immer etwas zu verbessern: „Leutkirch hat noch mehr Potenzial“, ist er sich sicher.

Die Eislaufbahn auf dem Marktplatz bleibt noch bis zum Dreikönigstag stehen. Unter dem Motto „Leutkircher Winterzauber“ ist ein vielfältiges Rahmenprogramm geplant. Weitere Infos gibt’s im Internet unter www.leutkirch.de