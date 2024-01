Leutkircher Sternsinger sammeln fünfstelligen Betrag

Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Martin haben in Leutkirch und den Teilorten in den ersten Tagen des neuen Jahres den Segen in die Häuser gebracht. Insgesamt haben die Sternsinger dabei Spenden in Höhe von 57.449 Euro gesammelt, wie das Team aus Leutkirch mitteilt.

Diese Summe solle nun auf langjährige Projekte und das diesjährige Großprojekt „Amazonien“ aufgeteilt werden. „Einen besonderen Moment erlebte eine Leutkircher Sternsinger-Gruppe, als sie am 8. Januar den Segen in die ,Villa Reitzenstein’ zu Ministerpräsident Kretschmann und seiner Frau bringen durfte“, heißt es in der Mitteilung. Alle Sternsinger wurden mit einer Tasche Süßigkeiten und einem Kino-Dankesnachmittag für ihr Engagement belohnt.