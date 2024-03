Leutkircher Schüler gewinnen BUND-Wettbewerb

Die Kinder zeichnen, pressen Wildblumen, beobachten Lavendel oder Moore oder dokumentieren die Flussqualität. Auch beim 31. Naturtagebuch-Wettbewerb nehmen hunderte Kinder zwischen acht und zwölf Jahren beim Naturtagebuch-Wettbewerb in Baden-Württemberg teil, berichtet die Umweltschutzorganisation in einer Mitteilung. Zu den Gewinnern im aktuellen Wettbewerb gehören auch Schüler des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG).

In der Gestaltung frei

Das Vorgehen und die Gestaltung des eigenen Naturtagebuchs sind dabei ganz frei und den Kindern überlassen. In den Kategorien Einzelwertung, Gruppe und Klasse erreichten insgesamt 43 Kinder einen ersten Platz. Kürzlich wurden diese Kinder in Stuttgart ausgezeichnet - darunter 20 Kinder des HMG.

Engagierte Lehrer und Lehrerinnen begeistern mit dem Naturtagebuch-Wettbewerb immer wieder zahlreiche Kinder für die Natur, heißt es in der Mitteilung. Dieses Jahr hat unter anderem die 5. Klasse des HMG mitgemacht. Jedes Kind hat ein eigenes Naturtagebuch zu seinem „Platz in der Natur“ erstellt. Dabei haben sie ihr Herz an „ihren Platz“ im Besonderen und an die Natur im Allgemeinen verloren.

Kreative Elemente und Aktionen

Alle Schüler machten während dem Erstellen ihres Naturtagebuchs ganz eigene Entdeckungen und lernten „ihre Baumart“ oder „ihren ausgewählten Lebensraum“ besser kennen. In ihren Naturtagebüchern finden sich besonders kreative Elemente und Aktionen - ob in Form von Gedichten, Müllsammelaktionen, Rezeptideen oder Experimenten. Die Neugierde wurde bei den Kindern geweckt und es sind einzigartige Naturtagebücher entstanden.

Die Jury erklärt: „Eins ist klar, die Natur lernt man erst dann lieben, wenn man sich mit ihr beschäftigt, auch mal rausgeht und forscht - das haben die Schülerinnen und Schüler des Hans-Multscher-Gymnasiums während ihrer Beobachtungen auf jeden Fall gelernt.“

Einsendeschluss für Wettbewerb 2024

Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg, fügt hinzu: „Das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie von ihren Naturbeobachtungen für das Naturtagebuch sprechen, spornt uns jedes Jahr auf Neue an, in unseren Forderungen nicht nachzulassen und die Natur weiterhin für uns alle zu schützen. Diese Kinder tragen die Natur in ihrem Herzen und werden sich auch in vielen Jahren noch für ihren Schutz einsetzen.“ Einsendeschluss für den Wettbewerb 2024 ist der 31. Oktober.