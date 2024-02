Leutkircher Nachhaltigkeits-Forum lädt ins Kino

Das Leutkircher Nachhaltigkeits-Forum lädt zur ersten Veranstaltung des laufenden Jahres ein. Gezeigt wird am Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr im Leutkircher Kino der inspirierenden Film „Ein Leben für die Erde“, heißt es in der Ankündigung.

Der Dokumentarfilm erzählt die bewegende Geschichte von Vandana Shiva, einer weltweit anerkannten Umweltaktivistin und Befürworterin nachhaltiger Landwirtschaft. Vandana Shiva ist eine Visionärin, die ihr Leben dem Schutz der Erde und der Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur gewidmet hat, heißt es weiter. Ihr Engagement für den Erhalt der biologischen Vielfalt, für den Schutz des Saatguts und für eine gerechte Landwirtschaft habe sie zu einer führenden Stimme im Kampf gegen Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit gemacht.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch mit dem studierten Saatguttechnologen Patrick Kaiser aus Tettnang statt. Kaiser hat sich ganz der Züchtung und dem Erhalt von alten samenfesten Sorten verschrieben. Peter Aulmann, Vorstand der Elobau-Stiftung diskutiert mit ihm über die wichtigsten Thesen des Films. Wie kam es zu der Entwicklung, die uns zum aktuellen Punkt in der globalen, industriellen Landwirtschaft geführt hat und welche Wege gibt es in Richtung einer gelingenden Transformation?

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine Anmeldung unter www.lena-forum.de wird aus organisatorischen Gründen gebeten.