Leutkircher nach Drogenfund in Haft

Ein 42-jähriger Leutkircher, der im Verdacht steht, Handel mit Amphetamin getrieben zu haben, befindet sich seit Mittwoch vergangener Woche in Haft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft diesen Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Angriff auf Ex-Freundin

Die Polizei war auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser am Dienstag vergangener Woche seine ehemalige Lebensgefährtin körperlich angegriffen hatte. Diese rief deswegen die Polizei. Als diese eintraf, war der 42-Jährige bereits wieder weg, wie eine Sprecherin der Polizei berichtet.

Bei der Anzeigenaufnahme in der Wohnung der Frau in Isny stießen die Beamten auf ein Versteck, in dem sich über 700 Gramm Amphetamin befanden, die dem 42-Jährigen zugeordnet werden konnten.

Straßenwert rund 7000 Euro

Laut Polizei beträgt der Straßenwert dieser Menge rund 7000 Euro. Bei der Festnahme des Tatverdächtigen an dessen Wohnanschrift in Leutkirch fanden die Ermittler unter anderem weitere Betäubungsmittel sowie Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, einen vierstelligen Bargeldbetrag und Verpackungsmaterial.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht am vergangenen Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handelstreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug.

Einschlägig vorbestraft

Seither befindet sich der bereits einschlägig vorbelastete Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat zudem Ermittlungen gegen die 40-jährige ehemalige Lebensgefährtin sowie einen 58 Jahre alten Komplizen eingeleitet, weil diese im Verdacht stehen, den 42-Jährigen bei seinen Taten unterstützt zu haben. Auch der dritte Beteiligte kommt aus dem Raum Leutkirch/Isny, wie die Polizeisprecherin erklärt.