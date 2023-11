Leutkircher lernen effektive Abwehrtechniken

Unter dem Motto „Sicher unterwegs“ fand eine Veranstaltung in Leutkirch statt. Das Familienbündnis Leutkirch und die Präventionsstelle Ravensburg lud interessierte Bürger zu einem Workshop mit Vortrag und einem praktischen Teil ein, um das Bewusstsein für Selbstschutz und Sicherheit zu stärken. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Evelyn Lang von der Präventionsstelle Ravensburg eröffnete den Abend mit einem Vortrag zur rechtlichen Seite von sexuellen Übergriffen und Delikten. Sie betonte die Bedeutung von Achtsamkeit und Vorbereitung in der eigenen Umgebung, insbesondere die Vermeidung von Ablenkungen durch Handys oder Kopfhörer. Beleuchtete Straßen, gut frequentierte Wege und gut beleuchtete Parkplätze wurden als sicherere Alternativen empfohlen.

Lang unterstrich die Wichtigkeit klarer Grenzen und riet dazu, bei Belästigungen laut und selbstsicher zu reagieren, um auf die Situation aufmerksam zu machen: „Lassen Sie mich in Ruhe!“ Die Gesamtstatistik der Straftaten wurde ebenfalls diskutiert, wobei betont wurde, dass Sexualdelikte mit knapp einem Prozent vergleichsweise gering sind. Die Dunkelziffer sei jedoch hoch, was auf Scham, Unwissenheit und mangelndes Vertrauen in die Gesetzeslage zurückzuführen sei.

Die Teilnehmerinnen hatten im Anschluss die Gelegenheit, sich in einem praktischen Teil mit der Polizeiboxweltmeisterin Melike Gündemir zu engagieren. Hier wurden einfache, aber effektive Abwehrtechniken vermittelt, um im Ernstfall einen Vorteil gegenüber einem Angreifer zu erlangen. Gündemir warnte vor dem Einsatz von Fußtritten oder Knien, da dies zu instabilen Positionen führen könne. Stattdessen empfahl sie den Einsatz von Schrillalarmen oder einen sogenannten Kubotans als sicherere Alternativen. Der Schrillalarm löst mit seinem lautem Schrillen viel Aufmerksamkeit aus und kann bequem als Schlüsselanhänger mitgeführt werden und auch der Kubotan sieht aus wie ein Kugelschreiber, kann aber auch als Abwehrinstrument eingesetzt werden. Beides wurde eindrücklich in der Interaktion getestet.