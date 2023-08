„Leutkircher Köpfe“ im Talk: Keine Sekunde langweilig

Drei sehr unterschiedliche Gäste, allesamt interessant. Zwei Moderatoren und eine Moderatorin, bestens vorbereitet. Eine vollbesetzte Festhalle. Dieser Abend, mit fast zweidreiviertel Stunden ungewöhnlich lange, darf als ein Höhepunkt in die Geschichte der Reihe „Talk vorm Bock“ eingehen. Keine Sekunde langweilig, mit viel Applaus.

Dass dieser Talk im Rahmen des Altstadt–Sommerfestes in der trockenen Festhalle statt auf dem Gänsbühl stattfindet, mögen manche bedauern. Bei herbstlichen 14 Grad und Nieselregen ist dies freilich die richtige Entscheidung des Teams der Volkshochschule.

Ladies first

Ladies first. Esther Straub, seit letztem Jahr neben Gottfried Härle Geschäftsführerin der hiesigen Brauerei und designierte Nachfolgerin, ist eine Powerfrau. Im Gespräch mit Karl–Anton Maucher berichtet die 32–jährige von ihrem ungewöhnlichen Lebensweg. Aufgewachsen in Herlazhofen, sind Eltern und Nachbarn zunächst wenig begeistert, als Härle und seine Frau das Nachbarhaus kaufen wollen. Das Ehepaar ist kinderlos, Esther und Freunde und Hunde tollen durch die Gärten, sind laut und lebendig.

Die Härles erstehen das Haus dennoch — und es entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft. Sozusagen eine Großfamilie. Esther Straub studiert später Staatswissenschaft, hat einen Job in Istanbul, „eine tolle Stadt“. Straub und Härle verlieren sich nie aus den Augen. Gehen zusammen wandern, kommunizieren auf einer Wellenlänge.

Studium Unternehmensrecht

Irgendwann kommt die Idee der Zusammenarbeit in der Brauerei. Straub sagt: „Ich mach´s“. Hängt ein Studium Unternehmensrecht an, dazu das Studium „Nachfolgerin in Familienunternehmen“ an der Zeppelin–Uni Friedrichshafen. Arbeitet sich Jahre ins Geschäft ein, ist seit 2022 gleichberechtigte Geschäftsführerin neben Gottfried Härle. Eine Frau in Führungsposition. Verantwortlich für das komplexe Brauereigeschäft, regional und klimaneutral. Und für zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ob sie eine Frauenquote befürworte, fragt Karl–Anton Maucher. Ja, wenigstens vorübergehend. Ob es mit Härle Konflikte gebe, der „als durchsetzungsstark gilt“? Esther Straub selbstbewusst: „Ich bin´s auch. Und zusammen kommen wir auf gute Ideen, die alleine nicht zustande gekommen wären“.

Bier und Politik

Bier und Politik: Härle ist unter anderem aktiv bei „Unternehmensgrün“, Esther Straub im Mittelstandbeirat von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Da geht es natürlich viel ums Klima, um Strategien. Straub: „Ich weiß, dass wir angesichts des Klimawandels unsere Gerste hier dann nicht mehr anbauen können. Und wir wollen auch in 30 Jahren noch gutes Bier brauen“.

Man müsse in viel längeren Zeiträumen rechnen, nicht wachstumsorientiert für drei oder vier Jahre. Härle und sie arbeiten weiter daran, die Klimaneutralität zu verbessern. Jetzt komme ein Etikett aus Altpapier auf die Flaschen. Seit kurzem stehe ein E–Laster auf dem Hof. „Bei vielen anderen ist nur das Marketing grün“. Viele Aspekte kommen zur Sprache, von Biobier bis zum wachsenden Limo–Geschäft. Eines nicht: Warum bietet Härle kein alkoholfreies Bier an? Auch dies ist ein Markt mit stetigem Aufwärtstrend.

Profunder Kenner von Sprache

Die Jazzer von „Just friends“ spielen, wie stets beim „Talk im Bock“, zum 217. Mal! Dann wird es mit Rolf Waldvogel richtig unterhaltsam. Der langjährige Kulturchef der Schwäbischen Zeitung ist profunder Kenner von Kunst, Kultur und Sprache. Verfasst jetzt im Ruhestand jede Woche eine viel gelesene Sprachglosse, ist Autor von sechs Büchern und kann herrlich erzählen.

Humorvoll mit Hintersinn, schnurrig, intelligent. Von seiner Jugend in Freiburg, dem Studium der Philologie, wie er anstelle des Lehrerberufs zum Journalismus gefunden hat. Berichtet der Moderatorin Nina Poelchau von seinem „Erweckungserlebnis“ mit Hans Multscher. „Später kam zur Gotik natürlich das Barock hinzu“.

Längst vergangene Welt

Über Kultur zu berichten, ist für ihn ein Glücksfall. „Meine Interessen waren immer deckungsgleich mit meinem Beruf“. Ob er diesen Beruf heute nochmals ergreifen würde, fragt Nina Poelchau. Waldvogel, nachdenklich: „Ich weiß es nicht. Es hat sich viel verändert“. Tatsächlich: Wenn er die Zeiten mit dem legendären Chefredakteur Chrysostomus Zodel in Erinnerung ruft, klingt das wie aus einer anderen, längst vergangenen Welt.

Etwas scharf wird er nur, wenn es um die Abgründe im Umgang mit der deutschen Sprache geht. Es werde immer mehr Wortmüll abgesondert, „das regt mich auf“. Beispielsweise beim großen Plakat, das im Stuttgarter Flughafen für den Lehrerberuf werben soll. Aber nach der Kampagne „The Länd“ wundere ihn nichts mehr. Auch das in Leutkirch aufgestellte Plakat, das trotz Sperrung der Mohrenbrücke für den Besuch der Altstadt mit dem Auto wirbt, erkennt er sofort einen kapitalen Fehler. „Cars free“ bedeutet keineswegs freie Zufahrt für das Gefährt, sondern kostenloses Parken. Diese Werbeagenturen...

Stuttgarter Honoratiorenschwäbisch

Um die Rechtschreibreform geht es („die Herren im Elfenbeinturm“), ums Gendern („ein vermintes Gelände“), um die Auseinandersetzung mit dem Wort „Mohren“. Dies sei ein historischer Begriff, der positiv besetzt sei. „Es gibt eine Minderheit, die vorschreiben will“. Um den schwäbischen Dialekt, der in der hiesigen Variante viel heimeliger sei als das Stuttgarter Honoratiorenschwäbisch.

Kunst und Kultur kommen bei diesen weiten Feldern etwas kurz. Nina Poelchau empfiehlt Waldvogels Buch „Dem Himmel so nahe“, intensive Betrachtungen von Deckenfresken des Barock. Welche drei Ziele Waldvogel für einen Kulturausflug empfehlen würde? Unbedingt den Besuch der Reichenau, Unesco–Welterbe, um das Jahr 1000 ein Zentrum der Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Das Ulmer Münster. Und die Bibliothek des Klosters Bad Schussenried. „Eine der reichhaltigsten Bilderdecken Deutschlands“.

Künstlerischer Leiter der Berliner Philharmoniker

Überraschend, welch Hochkaräter der Kontrabassist Song Choi ist. Hier bekannt ist er als Lehrer an der Jugendmusikschule (JMS) Württembergisches Allgäu. Das ist nur ein kleiner Teil seines Wirkens. Der 54–jährige konzertiert mit renommierten Klangkörpern.bundesweit sowie in Österreich. Gibt Meisterkurse an der Landesakademie Ochsenhausen. Hat eine Lehrauftrag in Stuttgart. Gilt als „Wegbereiter der Nachwuchsförderung“, so das Statement von Kirill Petrenko, Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Berliner Philharmoniker.

Der gebürtige Aachener mit koreanischem Vater hat erst in der Musikschule in einer Combo gespielt, dann mit Panflöte und Charango südamerikanische Musik gemacht. Auf der Suche nach einem Hauptinstrument ist er eher zufällig zum Kontrabass gekommen, „weil einer rumgestanden ist“. Mit Musiktherapie ist er im Zivildienst in Kontakt gekommen, „erstaunlich, wie Demente im Altenheim plötzlich helle Momente haben, sich wiedererkennen“. Zwei Semester studiert er Musiktherapie, entscheidet sich dann für den Kontrabass. Ohne die Pädagogik aus den Augen zu verlieren.

Persönlichkeitsbildung als Thema

In sich ruhend, mit angenehm tiefer Stimme, erzählt er auf Fragen von Moderator Joachim Rogosch, wie er einen Kontrabass für Kinder entwickelt hat. Hat es bis dato nicht gegeben. Der frühere Leiter der JMS, Adolf Wetzel, unterstützt ihn. 2002 entsteht der erste Prototyp bei einem Instrumentenbauer in Markt Wald. Bald hat er eine Bassklasse mit 36 Schülerinnen und Schülern. Heute ist diese kleiner, weil er auch in Lustenau unterrichtet.

„Wenn wir Kinder unterrichten, geht es darum, die Faszination weiterzugeben“. Es gehe auch um Persönlichkeitsbildung, um Schatzsuche. Auch um Fehlertoleranz, also Fehler zuzulassen. Ihm habe der Kontrabass Disziplin, Struktur und ganz viel Wartekraft gegeben. Seine Können beweist er zum Abschluss mit einem Liebesgruß von Edvar Elgar, am Klavier seine Frau Ann–Christine Rose–Choi. Egreifend, wunderschön.