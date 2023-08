„Das Fazit? Das fällt sehr gut aus: Alle waren total begeistert und glücklich.“ Roland Hess, Mitorganisator der Leutkircher K4–Nacht blickte am Sonntagvormittag zufrieden auf die Veranstaltung am Freitagabend zurück, die jedes Jahr wieder eines der Highlights beim derzeit laufenden Altstadt–Sommerfestival ist.

Wie dieser Tage üblich, ging auch am Freitag bei vielen der Blick immer wieder hoch zum Himmel. Und gegen halb Neun begann der erwartete Regen dann auch. Nichtsdestotrotz waren weiterhin viele Besucher in der Stadt unterwegs. Die Erklärung von Hess: Die K4–Nacht (K4 steht für Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe) sei inzwischen so etabliert, dass auch ein paar Regentropfen die Mehrzahl der Gäste nicht abschrecken. Für viele sei die K4–Nacht einfach ein fixer Termin im Kalender.

Drinnen und draußen Musik

Zumal auch wieder viele neue Gesichter am Freitagabend in Leutkirch unterwegs waren, wie Hess berichtet. Darunter offensichtlich auch Urlauber. Viele Gastronomen sorgten ebenfalls vor und stellten Zelte auf, die die Besucher dankbar in Anspruch nahmen, drinnen und draußen erklang Musik.

Pünktlich zum großen Feuerwerk machte der Regen dann eine längere Pause. Dicht an dicht standen die Leute zwischen Kornhausplatz und Gänsbühl, um einen möglichst guten Blick zu haben. Am Ende brandete Applaus auf.

Gespräche mit Künstlern

Hess freute sich darüber, dass durch die K4–Nacht auch in diesem Jahr wieder Leute mit Künstlern und deren Kunst in Berührung kamen, die ansonsten eher nicht in eine Ausstellung gehen würden. Alle Künstler, mit denen er im Nachgang bereits sprechen konnte, seien total zufrieden gewesen. Und auch wenn der Verkauf nicht bei allen gleich gut lief, konnte man die Gelegenheit doch nutzen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, so Hess. Oftmals kommen diese zu einer späteren Gelegenheit dann wieder auf einzelne Künstler zurück.

Für die Ausstellungen konnten die Künstler unter anderem auch wieder auf leerstehende Geschäfte zurückgreifen. Dass das dank der Eigentümer so unkompliziert möglich sei, sei toll, erklärte Hess, dem auch der Dank an die Sponsoren wichtig ist.

Schaufenster wird zur Leinwand

Gedanken gemacht für die K4–Nacht haben sich auch viele Einzelhändler: So konnten Besucher etwa in der Ankleide oder auch im Langspielzimmer live beobachten, wie auf den Schaufenstern Kunstwerke entstanden. Toll, so Hess, sei beispielsweise auch die Atmosphäre beim Dekostüble gewesen. Oder auch die Aktion in der Martinskirche.

Einen Teil der Kunstwerke kann man sich auch nach der K4–Nacht noch anschauen. Etwa die Ausstellung ehemaliger Schüler in der Kunstschule Sauterleute, die noch bis zum 18. August zu sehen ist, jeweils dienstags bis samstags zwischen 14 und 18 Uhr. Ebenfalls noch weiterhin zugänglich — zu den Öffnungszeiten des Heimatmuseums — ist die Weberdunk in der Schneegasse 1, wie Burkhard Zorn bei seiner Führung erklärte, bei der er die Teilnehmer in die Geschichte der Leutkircher Weber mitnahm.

Elobau gewinnt Firmenturnier

Während die K4–Nacht bereits langsam Fahrt aufnahm, liefen am frühen Freitagabend parallel dazu noch die letzten Spiele des Beachvolleyball–Turniers für Leutkircher Firmen in der SZ–Beacharena auf dem Marktplatz.

Den Titel holte sich hier das Team der Firma Elobau, das das Finale gegen die Mannschaft der Volksbank Allgäu–Oberschwaben für sich entschied. Auf dem dritten Platz landete das Team von „Grieser & Gutacker“.