Sie delegiert Aufgaben, leitet Sitzungen, verfasst den Jahresbericht, beantwortet Mails, hält den Kontakt zu Behörden der Stadtverwaltung, unternimmt mit ihrem Team Ortsbegehungen, um sich ein Bild davon zu machen, was nötig ist, damit Menschen mit Einschränkung im Alltag besser zurechtkommen. Nach zehnjährigem Engagement gibt Kerstin Rupp das Amt als Sprecherin des Leutkircher Behindertenbeirats ab.

„Ich habe das immer gern gemacht“, blickt die studierte Sozialpädagogin im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf diese Zeit zurück. „Wir waren ein gutes Team.“ Der seit 2013 bestehende Behindertenbeirat Leutkirch wird im Herbst dieses Jahres neu gewählt. Während Kerstin Rupp aus persönlichen Gründen aufhört, stellen sich von den langjährigen Mitgliedern Berndt Berger, Roland Krug und Laura Hanser wieder zur Wahl.

Es hat sich einiges verbessert

Seit das Gremium von der Stadt Leutkirch ins Leben gerufen wurde, habe sich einiges in Leutkirch verbessert, zieht Kerstin Rupp Bilanz. So wurden viele hohe Bordsteine abgesenkt, damit jemand mit Rollator oder Rollstuhl besser zurechtkommt. Nach einer Ortsbegehung mit blinden Menschen wurde festgelegt, wo eine Blindenampel erforderlich ist oder „Blindenleitstreifen“ angebracht werden müssen. Durch die geriffelten weißen Streifen auf dem Boden kann ein Blinder feststellen, wo eine Treppe, ein Fußweg oder Bahnsteig beginnt beziehungsweise endet.

Die schwere Eingangstür zur Festhalle wurde auf Antrag des Behindertenbeirats mit einem elektrischen Türöffner ausgestattet. Für Menschen mit Höreinschränkung gibt es in der Festhalle, im Bocksaal und in der Dreifaltigkeitskirche eine „induktive Höranlage“, die akustische Signale auf Hörgeräte übertragen kann, um „schwerhörigen Menschen eine bessere Teilhabe zu ermöglichen“, erklärt Kerstin Rupp.

Zugang zu Behinderten–Toiletten

Insgesamt wurden darüber hinaus 30 Euroschlüssel für Behinderten–Toiletten vergeben. Gegen eine Zahlung von 28 Euro und der Zusendung einer Kopie des Behindertenausweises kann man beim Behindertenbeirat einen solchen Schlüssel erwerben, der es ermöglicht, Zugang zu allen öffentlichen Behinderten–WCs in ganz Europa zu erhalten.

Bei der Modernisierung des Leutkircher Bahnhofs 2015 sei ausreichend auf die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkung geachtet worden, erklärt Berndt Berger. Ein Aufzug, Blindenleitstreifen vor dem Treppenabgang zu den Gleisen, die Erhöhung des Bahnsteigs, das Behinderten–WC und die barrierefreie Bushaltestelle vor dem Bahnhof stellen zentrale Punkte dar.

Es ist die Hauptaufgabe des Behindertenbeirats, auf Dinge aufmerksam zu machen, die das Leben von Menschen mit Einschränkung im Alltag unnötig erschweren, betont Berndt Berger.

Trotz all der Verbesserungen gebe es in Zukunft noch Vieles zu tun. „Wichtig ist die Sensibilisierung der Gastronomie und Geschäfte, weil die wenigsten Gebäude einen barrierefreien Eingang haben, obwohl es dafür Zuschüsse gibt“, betont Kerstin Rupp.

„Wir haben das schon mehrmals beim Wirtschaftsbund angeregt, allerdings ohne Erfolg.“ Störend für Rollstuhl– und Rollatorfahrer seien auch Verkaufsstände vor Ladengeschäften oder die Bestuhlung von Cafés auf den Bürgersteigen. „Als Rollstuhlfahrer muss man dann jedes Mal auf die Fahrbahn ausweichen, weil kein Durchkommen ist“, erklärt Berndt Berger.

Chor als Herzensprojekt

Was war ihr Herzensprojekt in den vergangenen zehn Jahren? Kerstin Rupp muss nicht lange überlegen: „Unser Chor, in dem Menschen mit und ohne Einschränkung zusammen gesungen haben.“ Von 2017 bis 2020 (bis zur Corona–Zeit) probten die rund 30 Mitglieder unter Leitung von Birgit Werner im Haus St. Katharina. Beim alljährlichen Sommerfest der Einrichtung sorgten die Sängerinnen und Sänger dann für die musikalische Gestaltung. „Ein absolutes Highlight.“

Insgesamt würde sich der Behindertenbeirat noch mehr Beachtung in der Gesellschaft wünschen. Als Beispiel nennt Berndt Berger den „Internationalen Gleichstellungstag für Menschen mit Behinderung“, an dem verschiedene Gruppen und Vereine mit Ständen am Marktplatz auf ihre Arbeit aufmerksam machen. „Wer nicht betroffen ist, geht meistens vorbei.“

Laut Rupp ist Behinderung für viele Menschen immer noch ein Tabuthema, obwohl sie für jeden Einzelnen von einem Tag auf den anderen zur neuen Realität werden könne. „Es muss nicht nur die Umwelt barrierefrei gestaltet werden. Auch in den Köpfen der Menschen müssen die Barrieren abgebaut werden.“