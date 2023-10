Die Stadt Leutkirch hat nun einen Licht-Masterplan für die Altstadt. Ein Fachbüro aus Karlsruhe hat das Konzept erstellt, das am Montag dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Darin wird die aktuelle Beleuchtung im Stadtzentrum analysiert und aufgezeigt, welche Veränderungen möglich sind, um optische Akzente zu setzen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Einig sind sich die Stadträte darin, dass der Licht-Masterplan eine Gestaltungsrichtung für die Zukunft aufzeigt. Schritt für Schritt sollen einige Teile des Konzeptes realisiert werden. Jede einzelne Maßnahme werde vorher im Gemeinderat beraten und beschlossen, kündigt Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle an. Besonders sinnvoll erachten das Stadtoberhaupt und zahlreiche Räte die Umsetzung einzelner Bausteine im Zusammenhang mit dem Konzept zur Stadtsanierung, das in den kommenden Monaten im Detail erstellt wird.

Es gibt „Dunkelzonen“

Wie Jochen Karow vom Büro „Licht / Raum / Stadt ‐ Planung“ erklärt, mache die Altstadt nachts derzeit einen „dunklen Gesamteindruck“. Es gebe kaum sogenannte Akzentbeleuchtung. Gemeint ist unter anderem, dass die Architektur kaum angestrahlt wird und der Fokus auf die Straßen gerichtet ist. „Das Rathaus ist kaum sichtbar“, nennt Karow ein Beispiel.

Zudem seien teilweise „Dunkelzonen“ vorhanden ‐ zum Beispiel auf dem Marktplatz. Auch ganz viele unterschiedliche Leuchten und hohe Kontraste und Blendungen kennzeichnen laut Karow in diesen Tagen das Nachtbild der Altstadt. Hinzu kommen an vielen Stellen „stark gemischte Lichtfarben“.

Drei Ziele entwickelt

Um die Beleuchtung zu verbessern und den Stadtkern dadurch attraktiver zu machen, hat das Fachbüro drei Ziele entwickelt. Dazu zählt, eine neue Lichttechnik mit entsprechender Infrastruktur zu etablieren. Dazu zählt, die Altstadt erlebbar zu machen ‐ zum Beispiel durch Beleuchtungen von Gebäuden oder Altstadt-Eingängen. Und dazu zählt auch, verstärkt kommerzielles Licht ‐ wie Schaufenster- oder Weihnachtsbeleuchtung ‐ einzusetzen.

Geht es nach Karow, sollte die Beleuchtung in einer Altstadt auf die Fußgänger fokussiert sein, nicht auf Autos oder andere Verkehrsteilnehmer. Viel Potenzial sieht der Experte bei historisch wichtigen und relevanten Bauten. Er kann sich etwa vorstellen, dass am Rathaus oder am Bockturm Licht auf die Fassade projiziert wird. Ein- und Ausgänge zur Altstadt könnten ebenso speziell beleuchtet werden wie zum Beispiel die vorhandenen Reste der Stadtmauer.

Eine besondere Idee

Eine ganz besondere Idee präsentiert Karow beim Blick auf Straßen mit historischer Bedeutung. So könne zum Beispiel mit einer blauen Lichtprojektion die Lage des früheren Stadtbaches sichtbar gemacht werden. Insgesamt gebe es „ein paar schöne Elemente, die man auch mit kleinem Geld umsetzen kann“, versichert Karow.

Ein weiteres Augenmerk richtet der Architekt auf die komerzielle Beleuchtung ‐ etwa von Schaufenstern, in der Außengastronomie oder zur Weihnachtszeit. Dabei hält Karow ein einheitliches Vorgehen aller Beteiligten für essenziell: „Die Einzelhändler müssen sich als Teil einer Mall verstehen.“

Wann wird umgesetzt?

„Der Vortrag hat gezeigt, was machbar ist“, meint Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum). Der eine oder andere Akzent könne seiner Einschätzung nach aber auch zu viel des Guten sein und eher negative Auswirkungen haben. Zum aktuellen Zeitpunkt sollte nach Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden in puncto Beleuchtung nichts unternommen werden. Jedenfalls nicht, bis ohnehin die Innenstadt umgestaltet werde.

Auch andere Räte wie Walter Braun (Freie Wähler) und Sabine Merk (CDU) plädierten dafür, Veränderungen an der Beleuchtung eng mit den ohnehin anstehenden Baumaßnahmen in der Innenstadt zu verknüpfen.