Leutkircher Allmandstraße für Radfahrer in beiden Richtungen passierbar

Seit 2001 dürfen Städte Einbahnstraßen für den Radverkehr in beiden Richtungen freigeben. Seinerzeit beantragte dies der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Leutkirch auch für die Allmandstraße unterhalb der Wilhelmshöhe. Laut Mitteilung des VCD wurde dies wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt. Nachdem sich vor rund zwei Jahren die Rechtslage änderte, konnte die Stadt Leutkirch einem erneuten Antrag des VCD zustimmen. Kürzlich brachte der städtische Bauhof die entsprechende Beschilderungen an sechs Stellen an. Diese umfasst auch die einmündenden Straßen. Alle seitlich in die Allmandstraße einfahrenden Fahrer sowie der ausfahrenden Anwohner werden vom VCD darum gebeten, nun stets mit Radfahrern aus beiden Richtungen zu rechnen, um Unfälle zu vermeiden.