Die Leutkircher Stadtverwaltung hat am Montagabend den Entwurf für ihren kommunalen Wärmeplan öffentlich vorgestellt. Darin wird auf mehr als 90 Seiten vor allem beschrieben, wie bis zum Jahr 2040 eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreicht werden kann.

Ein wesentlicher Baustein davon ist das Fernwärmenetz, das sukzessive weiter ausgebaut wird. Konkret werden ab dem kommenden Jahr unter anderem die Baugebiete „Ströhlerweg“ und „Am Saugarten“ sowie das „Bahnhofsareal“ angeschlossen. Mittelfristig folgt die Leutkircher Innenstadt.

Der Gemeinderat hat am Montag den notwendigen nächsten Schritten zum Ausbau dieses Fernwärmenetzes zugestimmt. Dazu zählt, dass im Gewerbegebiet „Am Saugarten“ ein rund 22 Meter hoher Pufferspeicher mit einem Volumen von 6000 Kubikmetern gebaut wird. Kostenpunkt: etwa 1,25 Millionen Euro. Er dient dazu, Unterschiede zwischen der erzeugten und der benötigten Wärmeleistung auszugleichen. Die Anlage soll mit Abwärme der Firma Pfleiderer sowie mit Abwärme einer neuen Heizzentrale im Gewerbegebiet versorgt werden.

„Kein kleines Gebäude“

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle machte auf die Dimension dieses Pufferspeichers aufmerksam: „Das wird auf jeden Fall kein kleines Gebäude.“ Ähnlich äußerte sich Walter Braun (Freie Wähler): „Wir genehmigen hier einen weiteren Marker.“ Dennoch sei diese Höhe nötig, um „den Druck auszugleichen“, erläuterte Tiefbauamtsleiter Robert Rühfel. Es sei deshalb nicht möglich, alternativ zum Beispiel zwei kleinere Behälter zu erstellen. Diese Frage hatte Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) aufgeworfen.

Die Karte zeigt die Gebiete der Leutkircher Kernstadt, die laut Wärmeplan kurz-, mittel- und langfristig an das Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen. Nach Angaben des Ingenieurbüros, das den Wärmeplan erstellt hat, steht kurzfristig grob für die Jahre 2025/26. Mittelfristig wäre demnach der Zeitraum bis 2030. Langfristig bezieht sich auf die Jahre ab 2030. (Foto: IBS Ingenieurgesellschaft mbH )

Im Wärmeplan sind derweil fünf Maßnahmen dargelegt, deren Umsetzung in den kommenden fünf Jahren beginnen soll: Weiterer Wärmenetzausbau in der Innenstadt; Studie Bahnhofsareal/Innenstadt mit Erzeugungsmöglichkeiten; Studie Wärmenetz Pfingstweide mit Abwasserwärmenutzung Milei; Konzepte für Wärmenetze in Ortschaften; Entwicklung Wärmenetz im östlichen Stadtgebiet.

Hoher finanzieller Aufwand

Wie OB Henle betonte, seien viele dieser Maßnahmen allerdings von Fördermitteln abhängig. „Der finanzielle Aufwand für den Bau der Netze ist hoch“, sagte das Leutkircher Stadtoberhaupt. Deshalb sei unklar, ob und in welcher Form die im Wärmeplan genannte Strategien umgesetzt werden können. Rechtlich bindend ist das Konzept ohnehin nicht.

Den Wärmeplan erstellt hatte die IBS Ingenieursgesellschaft aus Bietigheim-Bissingen - im Auftrag der Stadt Leutkirch. Philipp Fendrich erläuterte als einer der Vertreter des Unternehmens, dass Leutkirch mit dem bestehenden Fernwärmenetz im Vergleich zu anderen Städten schon eine gute Grundlage habe. Hinzu kommt ein großes Potenzial bei der Abwärme aus der Industrie und von Biogasanlagen.

Verdichtete Gebiete kommen infrage

Besonders aufwendig war für die Beteiligten die Zusammenstellung der notwendigen Datengrundlagen. Dabei ging es unter anderem um Energieverbrauchsdaten, um Heizungssysteme und um Gebäudedaten. Herausgekommen ist unter anderem, dass es in Leutkirch Gebiete gibt, die grundsätzlich für eine zentrale Wärmeerzeugung infrage kommen. Davon betroffen seien etwa die verdichteten Gebiete der Kernstadt sowie Ortschaften, in denen Biogasanlagen vorhanden sind. In anderen Bereichen müsse die klimaneutrale Wärmeversorgung durch einzelne Maßnahmen erzeugt werden.

Vor rund einem Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Leutkircher Fernwärme kräftig erweitert werden soll. Den Ausbau der Leitungen übernimmt vor allem die Stadt. Nach Fertigstellung soll das Netz an das Unternehmen KWA (Kraft-Wärmeanlagen) verpachtet werden, das dann wiederum für den Betrieb zuständig ist.

Hitzige Debatte

Gottfried Härle und Alfons Notz (beide Bürgerforum) brachten in der jüngsten Sitzung deutlich ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass weiterhin kein Vertrag mit der KWA über den Betrieb des Netzes vorliegt. „Wir befinden uns auf einem ökonomischen Blindflug“, sagte Notz. Die Räte hätten jedenfalls „keinen Schimmer“, wie hoch etwa das Netzentgelt für den Betrieb sein wird oder welchen Preis die Endkunden für die Wärme zu bezahlen hätten.

Härle und Notz forderten deshalb zunächst, den Fernwärmeausbau erst wieder voranzutreiben, wenn ein Vertrag mit der KWA, bei dem offenbar nur noch letzte Details zu klären sind, besteht. Robert Rühfel entgegnete, dass eine zeitliche Verzögerung zu erheblichen Problemen beim weiteren Netzausbau führen würde. „Wir müssen im nächsten Jahr den Ströhlerweg ans Netz kriegen“, betonte der Tiefbauamtsleiter.

Die Räte verständigten sich letztlich darauf, die weiteren Maßnahmen zum Ausbau zu beschließen, und beauftragten gleichzeitig die Stadtverwaltung damit, den Vertrag mit der KWA mit Nachdruck zum Abschluss zu bringen. Ein Update dazu soll in der nächsten Sitzung gegeben werden.