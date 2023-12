Leutkirch

Leutkirch lässt Langenargen-Tettnang keine Chance

Leutkirch / Lesedauer: 2 min

Die TSG Leutkirch (Mi. Alexander Kurtz) dominierte die Partie gegen die HSG Langenargen-Tettnang. (Foto: Paul Gantner )

Die Handballer der TSG haben die Partie in der Bezirksklasse mit 49:23 gewonnen und dabei in allen Belangen dominiert. Schon am Mittwoch geht es für Leutkirch weiter.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 12:25 Von: sz