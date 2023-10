Leutkirch ist jetzt ein „Erholungsort“

Die Stadt Leutkirch gilt jetzt offiziell als „Erholungsort“. Ein Fachausschuss hat kürzlich entschieden, sowohl der Kernstadt als auch den Ortschaften dieses Prädikat zu verleihen. „Es unterstreicht die touristische Ausrichtung von Leutkirch und ist definitiv ein Image-Gewinn“, erklärt Julia Panzram, Leiterin der Touristinfo, im Gespräch mit Schwäbische.de. Zudem ergeben sich mit der staatlichen Anerkennung auch finanzielle Vorteile.

Sämtliche Belange, die sich in Leutkirch rund um die Themen Freizeit und Erholung drehen, seien in den vergangenen Monaten und Jahren „auf Herz und Nieren geprüft“ worden, schildert Julia Panzram. Schließlich müssen staatlich anerkannte Erholungsorte vor allem eine gute touristische Infrastruktur in einer landwirtschaftlich bevorzugten und klimatisch begünstigten Lage vorweisen.

Höhere Förderungen möglich

Der Prozess zur Verleihung des Prädikats hat nach Einschätzung von Panzram verdeutlicht, dass es in Leutkirch und den acht Ortschaften „eine lange Liste“ an Freizeit- und Erholungsangeboten gibt.

Wir dürfen mit der touristischen Entwicklung der letzten Jahre sehr zufrieden sein. Julia Panzram

Sowohl für junge als auch für ältere Besucher sind viele neue Anlaufstellen geschaffen worden.

Einen positiven Effekt vom Prädikat „Erholungsort“ versprechen sich die Verantwortlichen in Leutkirch vor allem in der Außenwirkung. „Wir stehen für bestimmte Qualitätsmerkmale“ ist sich Panzram sicher. Geworben werden soll mit der Auszeichnung unter anderem an den Ortseingängen und auch auf der städtischen Webseite. Doch auch die finanziellen Vorteile sind nicht zu unterschätzen. So sei bei der Förderung von Projekten, die die Tourismus-Infrastruktur stärken, nun ein deutlich höherer Zuschussbetrag von Seiten des Landes möglich.

Klimaanalyse dauert ein Jahr lang

„Nach der bedeutenden Entwicklung im Tourismus, die die Stadt Leutkirch seit der Ansiedlung von Center Parcs Park Allgäu gemacht hat, ist nun die erfolgreiche Prädikatisierung ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem qualitativ hochwertigen Tourismus in unserer Stadt“, wird Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Prozess zur Verleihung des Gütesiegels wurde 2019 von der Leutkircher Touristinfo in die Wege geleitet. Für die Beantragung war im ersten Schritt eine Klimaanalyse notwendig. Die daraus entstandene Messreihe des Deutschen Wetterdienstes fand von Ende 2020 bis Ende 2021 statt. Das Resultat bestätigte, dass die lufthygienischen Voraussetzungen für eine Anerkennung als Erholungsort in Leutkirch erfüllt waren.

Besuch auf Schloss Zeil

Im Juli 2023 tagte laut Pressemitteilung dann der Fachausschuss für die Anerkennung von Luftkur- und Erholungsorten in Leutkirch mit seinem Vorsitzenden Regierungspräsidenten Klaus Tappeser. Der Beirat bestand aus weiteren Vertretern des Regierungspräsidiums Tübingen, des Tourismusverbandes Baden-Württemberg, des Hotel- und Gaststättenverbandes, des Landesnaturschutzverbandes und des Städtetags.

Die angereiste Delegation überzeugte sich bei einer ganztägigen Ortsbesichtigung von der touristischen Prägung der Gesamtstadt Leutkirch. Ein neuer, von der Touristinfo entwickelter, touristischer Imagefilm unterstrich das Potenzial der großen Gemarkung Leutkirchs. Stellvertretend für die relevanten Ausflugsziele wurden bei der Fachausschusstagung das Glasmacherdorf Schmidsfelden, das Genussdorf Urlau, die Galluskapelle und Schloss Zeil besucht.

Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für die Prädikatisierung von Leutkirch als Erholungsort aus. Die Urkunde soll im Januar beim Neujahrsempfangs der Stadt offiziell überreicht werden. Dass nicht nur die Kernstadt, sondern auch die Ortschaften das Gütesiegel erhalten, sei übrigens keine Selbstverständlichkeit, erklären Julia Panzram und Daniela Sottsas, die das Projekt vonseiten der Touristinfo intensiv betreut. Das zeige, dass jeder einzelne Ortsteil eine gewisse touristische Prägung nachzuweisen hat.