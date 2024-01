Leutkirch informiert über Flüchtlingsunterbringung

Die Stadt Leutkirch lädt Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung über die geplante Flüchtlingsunterbringung in Hofs ein. Die Bürgerinfo soll am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr im Floriansstüble in Ausnang stattfinden, wie die Stadt Leutkirch mitteilt.

„Die weltweiten Kriege und Krisen zwingen viele Menschen zur Flucht und der Zuzug von Geflüchteten nach Deutschland, insbesondere in den Landkreis Ravensburg, hält weiter an“, heißt es in der Ankündigung. Die Gemeinden trügen die Verantwortung für die langfristige Unterbringung, wobei die Stadt Leutkirch eigene Gebäude sowohl zentral in der Kernstadt als auch in den umliegenden Ortschaften dafür nutze.

Bei dem Infoabend solle es sowohl um Informationen zur allgemeinen Flüchtlingsunterbringung als auch um Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe gehen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus dem Bereich Integration sowie Ortsvorsteher Franz Dietrich stünden als Ansprechpartner zur Verfügung.