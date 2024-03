Leutkirch gewinnt spannendes Spiel gegen Burlafingen/Ulm

Die Handballer der TSG Leutkirch haben ihr Heimspiel in der Bezirksklasse gegen die SG Burlafingen/PSV Ulm mit 26:22 (14:11) gewonnen. Durch den Sieg im spannenden Spiel bleiben die Gäste Tabellenletzter, die Allgäuer haben ihren achten Tabellenplatz behauptet. Weiter geht es für die TSG-Handballer am Samstag, 6. April, bei der SG Ailingen-Kluftern.

Das Spiel begann laut Mitteilung mit einer starken Offensive von Burlafingen. Die Gäste gingen in der Leutkircher Gymnasium-Sporthalle frühzeitig in Führung und erhöhten den Druck auf Leutkirch. Doch die Gastgeber gaben nicht auf, kamen heran und gingen in der 18. Minute erstmals mit 9:8 in Führung. Und diese Führung behauptete die TSG bis zum Schlusspfiff.

Die Schiedsrichter verteilen neun Zeitstrafen

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer hitzigen Atmosphäre auf dem Spielfeld. Beide Mannschaften zeigten eine starke Abwehrleistung, was zu insgesamt neun Zwei-Minuten-Strafen führte. In der Offensive der TSG Leutkirch waren zwei verschiedene Spielarten zu beobachten: gut herausgespielte Angriffe, die zu Toren führten, aber auch hektische und fehlerhafte Aktionen, die den Gegnern Chancen boten.

In den letzten zehn Spielminuten gelang es Burlafingen/Ulm, den Rückstand von sieben Toren auf drei zu verringern, was das Spiel noch einmal spannend machte. Die Leutkircher behielten jedoch die Nerven und brachten den Sieg nach Hause.

Besonders herausragend war laut Mitteilung Michael Gantner als bester Torschütze des Spiels mit acht Treffern. Am Kreis wurden harte Zweikämpfe ausgefochten, was die Intensität des Spiels unterstrich.

TSG: Zeh; Gantner (8), Vohrer (5/1), N. Bauhofer (5/1), J. Bauhofer (4), Volz (2), M. Bauhofer (1), Menge (1), Brinkmann, Scharnagl, Herberg, Kurtz, Hösch, Heilig.