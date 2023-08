Leutkirch erneut mit Spitzenergebnis bei Aktion Stadtradeln

1001 Teilnehmer sind während der 21–tägigen Aktion Stadtradeln 239.088 Kilometer geradelt. Damit wurde nach Angaben der Stadt Leutkirch das letztjährige Ergebnis übertroffen.

Die Team–Kapitäninnen und Team–Kapitäne sowie die Teilnehmer mit den meisten Kilometern wurden zu einer Siegerehrung ins Rathaus eingeladen. „Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt, entlastet das Klima und die Umwelt, sorgt für weniger volle Straßen und Parkplätze, tut etwas für seine Gesundheit und schont schließlich auch seinen Geldbeutel“, sagte Oberbürgermeister Henle.

In der Landkreis–Wertung liegt Leutkirch auf dem dritten Platz unter den 27 teilnehmenden Städten und Gemeinden. Mit 10,15 Kilometer pro Einwohner hat Leutkirch unter den Großen Kreisstädten im Landkreis mit Abstand das beste Ergebnis erzielt.

Das Team mit den meisten Kilometer ist in 2023 die Grund– und Werkrealschule Wuchzenhofen/Ausnang mit 41.950 Kilometer. Das reichte in der Landkreis–Wertung immerhin zu einem vierten Platz. Auf den zweiten Platz kam der SV Herlazhofen mit 31.147 Kilometer und den dritten Platz erreichte der TSV Hofs Radtreff mit 25.927 Kilometer. Darauf folgen bereits die Schülerinnen und Schüler vom Hans–Multscher–Gymnasium mit beachtlichen 24.747 Kilometer. „Es ist sehr schön, dass von Jahr zu Jahr sich die Schulen mehr am Stadtradeln beteiligen“, sagte der Umweltbeauftragte Michael Krumböck. Auf den weiteren Rängen folgen das Team der TSG Leutkirch Radsport (16.753 Kilometer) und die Sportfreunde Urlau e.V. (15.546 Kilometer). Die Firmenmannschaft mit den meisten Kilometern ist das Team von Elobau (6135 Kilometer).

Das größte Team stellte die GWRS Wuchzenhofen/Ausnang mit 271 fleißigen Radlerinnen und Radlern. Das zweitgrößte Team schickte das Hans–Multscher–Gymnasium ins Rennen (188 Teilnehmer). Im Team TSG Leutkirch Radsport fuhren die Radler mit 698 Kilometer den besten Schnitt pro Teilnehmer.

In den Einzelwertungen lagen bei den Herren Hubert Roth (TSV Hofs Radtreff) mit 3018 Kilometer, Klaus Fasser, Ulrich Müller und Raimund Maurus (alle SV Herlazhofen) und Günther Weiss (TSG Leutkirch Radsport) auf den vorderen Plätzen. Bei den Damen erreichte Tabitha Fasser (SV Herlazhofen) mit 1808 Kilometer den ersten Platz, gefolgt von Franziska Gambach (TSG Leutkirch Radsport), Carola Kornmayer (TSV Hofs Radsport), Sabine Unsinn (TSG Leutkirch Radsport) und Petra Koch (Pfleiderer).