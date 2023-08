Letzte Sitzung des Leutkircher Gutachterausschusses

Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Leutkirch hat sich am 28. Juni zu seiner abschließenden Sitzung getroffen. Diese Sitzung markierte das Ende einer Ära, da der Ausschuss sich zum 30. Juni auflöste und seit 1. Juli im Gemeinsamen Gutachterausschuss im Württembergischen Allgäu, mit Sitz in Wangen, aufgegangen ist.

Vor der Beschlussfassung der aktuellen Bodenrichtwerte nutzte Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle die Gelegenheit, den Mitgliedern des Gutachterausschusses für die jahrelange engagierte und ehrenamtliche Tätigkeit als Gutachter zu danken. „Während ihrer Amtszeit haben Sie als Mitglieder des Gutachterausschusses einen großen Beitrag zur Wertermittlung von Grundstücken in unserer Stadt geleistet“, betonte Henle. Als Dank und Zeichen der Wertschätzung überreichte OB Henle den ehrenamtlichen Gutachtern ein Buchgeschenk.

Der Übergang des Gutachterausschusses Leutkirch in den Gemeinsamen Gutachterausschuss im Württembergischen Allgäu markiert einen wichtigen Schritt im Bereich der Grundstückswertermittlung. Die Expertise und Erfahrung, die die Mitglieder aus Leutkirch einbringen, werden nun in einem erweiterten Kontext genutzt.