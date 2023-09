Leichtbauhalle für Geflüchtete in Leutkirch möglich

Am Hohen Asterweg in Leutkirch könnte eine Leichtbauhalle für Geflüchtete erstellt werden ‐ im Rahmen einer Vorläufigen Unterbringung. Der Gemeinderat hat dem Landkreis jedenfalls den potenziellen Standort am bestehenden Gewerbegebiet im Leutkircher Westen angeboten. Ganz konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Anzahl der Asylbewerber und ukrainischen Flüchtlinge, die in Baden-Württemberg untergebracht werden müssen, steigt weiter an. „Alle Menschen unterzubringen, ist eine immense Herausforderung“, hatte Landrat-Stellvertreter Andreas Honikel-Günther vor einigen Tagen im Interview mit Schwäbische.de erklärt. Demnächst werden offenbar weitere Unterkünfte in Aulendorf, Wangen und Ravensburg in Betrieb genommen.

Der Prüfprozess läuft

Und auch in Leutkirch sollen weitere Geflüchtete Platz finden. Die Planungen für eine entsprechende „Leichtbauhalle“ befinden sich nach Angaben von Julia Moosherr, Sprecherin des Landkreises, allerdings noch „ganz am Anfang“. Derzeit laufe der „grundsätzliche Prüfprozess“, in dessen Rahmen sich die Verantwortlichen im Austausch mit der Stadt Leutkirch befinden.

Der Gemeinderat hat allerdings bereits beschlossen, dem Landratsamt die Fläche am Hohen Asterweg ‐ neben dem Gewerbegebiet ‐ als möglichen Standort anzubieten. „Es gibt nicht viele Flächen, die für solch eine Halle in Frage kommen“, erklärt Thomas Stupka, der bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, auf Anfrage. Das besagte Grundstück sei jedenfalls ausreichend groß und gut zu erschließen.

Bis zu 300 Personen möglich

Nach Angaben von Stupka könnte die Leichtbauhalle eine maximale Kapazität von 300 Menschen haben. „Wenn möglich sollen aber nur 200 Personen untergebracht werden.“ Ein vergleichbares Angebot wird derzeit in Ravensburg erstellt. Dadurch soll unter anderem auch vermieden werden, dass wieder Sporthallen mit Geflüchteten belegt werden müssen.

Ein weiteres Gebäude für Geflüchtete ‐ mit Platz für bis zu 78 Menschen ‐ ist indes nahe der Leutkircher Säntisstraße geplant (SZ berichtete). Der Gemeinderat hatte Ende Mai der Verpachtung des entsprechenden Grundstückes an den Landkreis zugestimmt. Wie Julia Moosherr erklärt, könnte die Holzmodulanlage „im zweiten oder dritten Quartal 2024“ bezugsfertig sein. Der Zeitplan hänge jedoch von vielen Faktoren wie beispielsweise der Material- und Handwerkerverfügbarkeit ab.

„An Kapazitätsgrenze angelangt“

Beide potenziellen Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in Leutkirch sollen zur Vorläufigen Unterbringung dienen. Dafür ist der Landkreis zuständig. Anschließend werden die Menschen proportional zu den Einwohnerzahlen den Städten und Gemeinden zugewiesen ‐ in sogenannte Anschlussunterbringungen.

Spätestens mit einer Leichtbauhalle wird die Zahl an Geflüchteten in Leutkirch weiter steigen. „Ähnlich wie bei den Ukrainern, die in der Sporthalle waren, gehen wir davon aus, dass das für Leutkirch machbar ist“, erklärt Stupka.

Problematisch werde eher die Anschlussunterbringung. „Hier sind wir als Kommune zuständig und dann beginnt auch im Wesentlichen die komplette Integrationsarbeit.“ Diese betreffe etwa die Bereiche Wohnungssuche, Sprach- und Integrationskurse, Kinderbetreuung, Schulunterricht oder Vermittlung von Arbeitsplätzen. „Hier sind wir inzwischen an der Kapazitätsgrenze angelangt“, erklärt Stupka klipp und klar.