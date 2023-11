Von Januar bis Ende Oktober 2023 kamen laut Zahlen des Landesjustizministeriums so viele Asylsuchende nach Baden-Württemberg wie seit 2016 nicht mehr. Diese Entwicklung spüren auch die Landkreise und Kommunen, die entsprechend Unterkünfte für die sogenannte Vorläufige Unterbringung (Kreis) sowie die Anschlussunterbringung (Kommune) der Menschen zur Verfügung stellen müssen.

Bei der Frage, wo diese Unterkünfte entstehen könnten, stehen in Leutkirch derzeit drei Grundstücke im Fokus. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt einen Überblick, wie hier der aktuelle Stand der Planungen ist.

Mögliche Unterkunft am Hohen Asterweg

Stand Ende September war die Rede davon, dass am Hohen Asterweg im Rahmen einer Vorläufigen Unterbringung eine Leichtbauhalle für Geflüchtete erstellt werden könnte. Der Gemeinderat hatte dem Landkreis den potenziellen Standort angeboten.

Die Pläne liegen derzeit auf Eis: Am Hohen Asterweg in Leutkirch wird vorerst keine Leichtbauhalle für Geflüchtete erstellt. (Foto: Simon Nill )

Inzwischen sieht es so aus, als ob hier, im Bereich eines Gewerbegebiets am nordwestlichen Rand der Leutkircher Kernstadt, vorerst doch keine Unterkunft entsteht. „Die Planungen zu einer Leichtbauhalle für die Unterbringung von Geflüchteten in Leutkirch werden derzeit nicht prioritär weiterverfolgt“, erklärt dazu Selina Nußbaumer, Sprecherin des Landratsamts. „Es haben sich in anderen Kommunen Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Gebäude ergeben“, so Jacqueline Zenker von der Stadtverwaltung Leutkirch hierzu ergänzend.

Mögliche Unterkunft in der Säntisstraße

Bisher war angedacht, dass der Kreis auf einem städtischen Grundstück in der Säntisstraße ein Gebäude für die Vorläufige Unterbringung baut. Bis zu 78 Menschen könnten dort im Laufe des nächsten Jahres nach der Fertigstellung untergebracht werden, so die Überlegungen im Landratsamt Ende September.

Wie Zenker, bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, nun Anfang dieser Woche erklärt, sieht die aktuelle Planung vor, dass hier die Stadt selbst ein Gebäude für die Anschlussunterbringung baut. Es soll ein hochwertiges Holzmodulgebäude werden, so Zenker. Vom Umfang her ähnlich, wie es der Kreis bisher geplant hatte. „Dieses Gebäude könnte dann zu einem späteren Zeitpunkt auch in kleine kostengünstige Wohnmöglichkeiten umgewidmet werden“, blickt Zenker voraus.

Bei der städtischen Verwaltung gibt es dabei durchaus einen gewissen Zeitdruck. „Die Stadt sollte möglichst zeitnah weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, um ihre Verpflichtung bei der Anschlussunterbringung erfüllen zu können“, betont Zenker. Derzeit seien die Kapazitäten bei hier alle ausgenutzt. „Im Augenblick kann die Stadt nur noch geeignete Unterkünfte anmieten, um Geflüchtete unterzubringen.“ Einen konkreten Zeitplan mit Blick auf die Säntisstraße könne sie aktuell aber nicht nennen, so Zenker.

Mögliche Unterkunft beim ehemaligen Krankenhaus

Dass die Stadt die dringend benötigten Plätze für die Anschlussunterbringung im Bereich der Säntisstraße schaffen könnte, liegt daran, dass für die Vorläufige Unterkunft, für die der Landkreis zuständig ist, eine mögliche Alternative gefunden wurde. Und zwar auf einem Grundstück beim ehemaligen Krankenhaus, hinter dem Gebäude des Gesundheitsamts.

Eine baurechtliche Überprüfung habe ergeben, so Zenker, dass der Kreis seine Unterkunft auch auf diesem Grundstück errichten könnte. Dabei handelt es sich um dasselbe Grundstück, für das es im Dezember 2021 mal die Überlegung gab, hier eine Containeranlage zu errichten, wozu es dann aber nie kam.