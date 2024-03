„Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen, vor allem auch junge Familien, für diesen schönen alten Brauch zu begeistern“, erklärt Andrea Stör. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Fredy veranstaltet die Leutkircherin den traditionellen Klöcklesmarkt am Ostermontag von 11 bis 12 Uhr auf dem Platz vor der evangelischen Kirche bereits zum dritten Mal. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens gebe es dieses Jahr einige besondere Angebote im Programm, verrät das Organisations-Team im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

„Spitz auf Spitz, Kopf auf Kopf, wer it klöcklet, isch an Tropf!“ - so lautet der Wahlspruch des Marktes, der im 19. Jahrhundert offenbar als Aufforderung zu vermeintlich anstößigem Treiben galt. Das Spiel, bei dem das hartgekochte Osterei gegen das Osterei des Spiel-Partners gestoßen wird, wobei sich immer die Oberseiten der Eier - der Spitz - und die Unterseiten - der Kopf - treffen müssen, sorge für ausgelassene Stimmung und mache Kindern wie Erwachsenen viel Spaß, berichtet Andrea Stör und kommt damit zu einem völlig anderen Urteil als die erzürnte Kirchenleitung vor 200 Jahren.

Manche bringen Salz gleich mit

Die vom Spiel angeschlagenen Eier werden entweder mit nach Hause genommen, um sie etwa beim Vesper zu verspeisen oder gleich vor Ort vertilgt. Damit sie richtig gut schmecken, bringen manche Besucher „ihr Salz gleich mit“, weiß Andrea Stör.

Der „Klöcklesmarkt“ 2023: Eifrig verzieren Kinder ihre Ostereier fürs „Klöckeln“. Auch dieses Jahr wird es wieder einen Maltisch geben, und die Blasmusikband wird wieder aufspielen. (Foto: Stör )

Als besonderen Programmpunkt gibt es dieses Jahr einen Maltisch des Projekts „Anna und Paul - Kinder im Museum“. Leiterin Sylvia Hess verkauft dabei mit ihrer Gruppe gekochte, unbemalte Eier und lädt die Besucher ein, diese vor Ort zu verzieren. Die Eier werden von Gerhard und Traudl Stör gespendet. Das Angebot eines Maltischs machte Andrea Stör bereits im vergangen Jahr, sozusagen als Probelauf für „Anna und Paul“ in diesem Jahr.

„Es hat super geklappt. Kinder und Erwachsene haben begeistert mitgemacht.“ Schon in den beiden Jahren vor Corona hätten Kinder des Kindergartens St. Vincenz fertig bemalte Ostereier zum Kauf angeboten, berichtet Andrea Stör und betont, dass sie die Zusammenarbeit mit Kindergärten gerne ausbauen würde, um den Kindern die alten Ostertraditionen näherzubringen.

Schmuck offenbar mutwillig zerstört

Zum Jubiläum gibt es selbst gebackene Mürbekekse aus der Backstube von Beate Stör. Druckermeister Roland Hess zaubert in der historischen Druckwerkstatt Oster-Anhänger für die Kekstütchen. Die Blasmusik-Band um Josef Huber, Anton Mang, Martin Nägele und Otto Gaile wird auf Initiative von Gerhard Stör wieder für Stimmung sorgen.

Für den österlichen Schmuck des historischen Stadtbrunnens am Platz sorgen auch dieses Jahr ehrenamtliche Helfer. Die Gruppe um Monika, Manfred und Beate Stör, Hannelore und Werner Briechle sowie Roswitha und Herrmann Rottmar „wendet dafür sehr viel Zeit auf“, betont Andrea Stör. Umso schmerzlicher sei es, wenn der Schmuck offenbar mutwillig zerstört werde.

Andrea Stör organisiert gemeinsam mit ihrem Ehemann Fredy den traditionellen Klöcklesmarkt am Ostermontag. (Foto: Patrick Müller )

Sie macht ein Beispiel: Ostereier, von Kindern des Kindergartens Firlefanz liebevoll bemalt und am Brunnen dekoriert, wurden heruntergerissen und achtlos in Blumenbeete oder hinter Sträucher geworfen. Für Andrea und Fredy Stör ist das kein Grund aufzugeben. Um die bisherige Gruppe zu entlasten, sind sie „ auf der Suche nach einem Team, das den Brunnen regelmäßig zu Ostern gestaltet. Vielleicht eine Schülergruppe, die durch diese Aufgabe das alte Brauchtum wieder kennenlernt.“

Die Geschichte reicht zum 19. Jahrhundert zurück

„Beim Klöcklesmarkt geht es nicht nur um altes Brauchtum“, betonen Andrea und Fredy Stör. Sie sehen im Markttreiben am Ostermontag auch eine Chance, dass sich Menschen begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und zusammen Spaß haben.

Die Geschichte des sogenannten „Klöckles-Markts“ reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert. So ist im „Verkündbuch der Katholischen Pfarrgemeinde Leutkirch“ am 11. April 1824 zu lesen: „Es ist dem Pfarramt missfällige Anzeige gemacht worden, dass schon in der heiligen Charwoche, und am heiligen Ostertag, und sogar zuweilen unter dem Gottesdienst vor dem oberen Thor auf dem sogenannten Ayermarkt ein für diese heilige Zeit sehr unanständiges Lärmen und großer Unfug ausgeübt worden sei.“

Bunte Ostereier schmücken den Bereich vor der evangelischen Dreifaltigkeitskirche. (Foto: Stör )

Die „Eltern und Hausväter“ wurden deshalb aufgefordert, ihre „Kinder und Dienstboten davon abzuhalten, damit sie nicht von der Polizei müssen geahndet werden.“ Deshalb entschied man sich, den „Ayermarkt“ auf den „zweyten Ostertag“ zu verlegen, aber „erst nach geendigtem Gottesdienst, und mit Beobachtung gehöriger Ordnung, und geziemender Sittlichkeit.“

Markt früher auf dem Postplatz

„Das älteste Bild, das ich besitze, stammt aus dem Jahr 1890 und zeigt den Klöckelmarkt auf dem Postplatz“, erklärt Gerhard Stör 2018 in einem Bericht für die „Schwäbische Zeitung“, den Andrea Stör zum Gespräch mitgebracht hat. Ihr Onkel hat den traditionsreichen Markt gemeinsam mit seiner Ehefrau Traudl viele Jahre organisiert und diese Aufgabe vor drei Jahren an seine Nichte übergeben.

Seine ersten Erinnerungen an den Markt stammen aus dem Jahr 1950, als Stadtarchivar Emil Vogler nach dem Krieg den Klöckelmarkt zu neuem Leben erweckte. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im Laufe der Jahre wurde der Markt unter der Regie von Gerhard Stör schließlich auf den Platz vor der Evangelischen Kirche verlegt.